Consumo de mechero de 4,3 L/100 y 7 años de garantía por solo 99 €/mes, ¿se puede pedir más?

Encontrar un coche barato puede ser una tarea difícil, y más cuando ahora mismo el nivel de vida ha subido tanto. Pero lo cierto es que hay algunas ofertas que pueden hacer que un coche se quede en un muy buen precio. Por ejemplo, el Opel Corsa ahora mismo tiene una oferta en la que se pagan 99 euros al mes, un precio barato para un coche que tiene unas buenas prestaciones.

Claro, no es un coche muy grande, no es un Fiat 500, pero sigue teniendo unas dimensiones reducidas. De hecho su longitud total es de 4 metros. Pero eso no es algo malo, al contrario, eso hace que sea más fácil circular con él por la ciudad y también aparcarlo. Eso sí, su maletero no es muy amplio, pues tiene una modesta capacidad de 309 litros, aunque para dos personas es más que suficiente. Además, existen más huecos de almacenamiento, como por ejemplo los bolsillos de las puertas que permiten guardar equipaje de mano.

Opel Corsa | Opel

Este coche tiene un diseño bastante deportivo. Su postura baja y dinámica, el exclusivo Opel Vizor que incluye faros, tomas de aire y el logo de Opel en el mismo módulo y sus ruedas de 16 ó 17 pulgadas, se combinan para ofrecer un coche que no pasará desapercibido. Sobre todo si se elige en un color llamativo como el rojo o el azul.

El Corsa incluye faros LED IntelliLux Matrix que brindan una visión clara y a la vez tienen adaptabilidad automática para no deslumbrar a los demás ocupantes de la vía. Además, cuenta con el asistente de conducción Opel Drive Assist que incluye centrado activo de carril, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales de velocidad, frenado automático de emergencia y alerta de ángulo muerto.

Para hacer el coche más cómodo, se ha incorporado el sistema de entrada y arranque sin llave. Así si el conductor va demasiado cargado o no encuentra las llaves porque las lleva en el fondo del bolso o cartera, podrá entrar igualmente al coche.

Opel Corsa Electric | Centímetros Cúbicos

También cuenta con una pantalla táctil de 10 pulgadas con actualizaciones de tráfico en tiempo real y con proyección inalámbrica del teléfono mediante Apple CarPlay y Android Auto. Además, lleva incorporado ChatGPT que mediante el reconocimiento por voz nos proporciona respuestas más rápidas y completas.

Y hablando del corazón del coche. El Opel Corsa cuenta con un motor gasolina de 1,2 litros que proporciona 100 CV y con cambio manual de 6 velocidades. Este modelo también lo podemos encontrar con motor híbrido y eléctrico. Aunque la versión cuyo precio permite obtenerlo por 99 euros al mes destaca por tener un consumo de mechero que se queda en 4,7 litros a los 100 km.

En cuanto al precio, se queda en 17.300 euros si lo financiamos. Para ello hay que dar una entrada de 5.173,07 euros, 23 cuotas de 99 euros al mes (de los cuales 10,2 euros son del seguro de crédito) y una última cuota de 12.564,12 euros. Esta oferta solo es válida durante este mes de noviembre, así que es buen momento para replantearse si cambiar de coche. Los 7 años de garantía del fabricante nos hacen además tener la tranquilidad de que en caso de avería inesperada estaremos bien cubiertos.