Así ha obtenido el nuevo Volkswagen T-Roc las cinco estrellas Euro NCAP

La nueva generación del T-Roc, el SUV compacto de la marca Volkswagen, ha obtenido la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas Euro NCAP, además, el equipo de pruebas de Euro NCAP ha concedido gran importancia a la prevención de accidentes.

También en este ámbito, el SUV compacto, que cuenta con numerosos sistemas de asistencia al conductor y de frenado de emergencia de serie, incluso en la versión básica, obtuvo buenas calificaciones por parte de la comisión de pruebas.

El primer T-Roc se lanzó en 2017 y es el SUV más exitoso de Volkswagen en todo el mundo después del Tiguan.La segunda generación recién presentada cuenta con nuevos motores híbridos, un interior nuevo y de muy alta calidad que incluye sistemas de infoentretenimiento, cabina y operación de última generación, más espacio en el interior y el maletero, y sistemas de asistencia al nivel de las clases de vehículos superiores dentro del grupo.

Nueva generación del Volkswagen T-Roc | Volkswagen

En mayo, el Volkswagen Tayron ya recibió la misma calificación de cinco estrellas. Además, las reevaluaciones de Euro NCAP de 2025 del Golf, el ID.3 y el ID.4 confirman que estos modelos de Volkswagen también siguen alcanzando niveles de cinco estrellas gracias a las continuas mejoras.

Para Volkswagen todos estos premios confirman su apuesta 'safety4all', donde la empresa utiliza sistemas de asistencia de alta tecnología no solo en los modelos premium, sino especialmente en sus modelos de gran volumen, mejorando aún más la comodidad y la seguridad de la movilidad individual.