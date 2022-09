¿Cómo te pueden multar por aparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida?

Encontrar aparcamiento en determinadas localidades puede convertirse en todo un reto, pero en esa búsqueda no todo vale. Algunos conductores optan por dejar su vehículo en las plazas reservadas para personas con movilidad reducida convirtiendo ese gesto en una molestia potencial para los usuarios a los que están destinadas. ¿Sabes cómo te pueden multar por aparcar ahí?

Antes de hablar de sanciones es preciso aclarar que estos espacios están destinados a Personas con Movilidad Reducida (PMR). Solamente ellas pueden utilizarlas y para ello deben disponer de una tarjeta que así lo acredite: este documento es personal e intransferible y únicamente es válido para el coche del que es titular la PMR. Eso sí, no hace falta que sea el conductor: puede viajar como pasajero.

Una App ayuda a encontrar aparcamiento a personas con movilidad reducida | Archivo

Las plazas para PMR

Las plazas destinadas a personas con movilidad reducida se distinguen fácilmente porque suelen ser de color azul o estar delimitadas con líneas de este tono: en su interior, además, figura el logo que representa una silla de ruedas. Sus medidas no son las habituales: son más anchas que el resto para que sus usuarios dispongan de todo el espacio necesario que les permita subir y bajar del vehículo con una silla de ruedas, con muletas…

Estos aparcamientos suelen estar ubicados cerca de accesos peatonales o de las entradas a un determinado edificio (viviendas, organismo oficiales, tiendas, grandes superficies, centros sanitarios…). Tienen, además, una zona de transferencia para acceder al itinerario peatonal y, en teoría, no encontrar barreras arquitectónicas.

Existen algunas plazas destinadas a PMR que incluyen la matrícula de un vehículo en la señal vertical: este distintivo convierte a su titular en la única persona que puede utilizar esta zona de aparcamiento. Nadie más puede ocuparla, incluso si es alguien con movilidad reducida.

Plaza de movilidad reducida | DGT

Las sanciones

La multa por aparcar en una plaza destinada a una persona con movilidad reducida es de 200 euros, que se puede reducir a cien con la opción de pronto pago. A pesar de ser una medida muy demandada, esta infracción no implica la pérdida de puntos en el carnet de conducir.

A finales de 2020, la DGT confirmaba que en sus planes no entraba la posibilidad de incluir la resta de puntos para aquellos conductores que aparquen su vehículo en una plaza para PMR sin tener permiso para ello. Alegaban que este gesto no da lugar a una situación que suponga un “riesgo para la vida” del resto de usuarios y que, según las directrices de la Unión Europea en materia de seguridad vial, no hay lugar para ese tipo de sanción.

