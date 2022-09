¿Es legal estacionar varios vehículos en una misma plaza de garaje?

Con lo difícil que es encontrar aparcamiento en algunas zonas, resultaría mucho más cómodo poder aparcar la moto y el coche en la misma plaza de garaje, si es grande. ¿Realmente se puede hacer esto? Como todo, depende.

Si se trata de una casa particular, por supuesto, no habrá ningún problema. Pero si aparcas el coche en un garaje comunitario, la cosa cambia. Cada propietario puede usar su plaza de garaje como considere, siempre y cuando no supere los espacios delimitados y no ocupe el espacio de otros vecinos.

Puede pasar que algunas comunidades tengan normas propias, así que consúltalo antes de aparcar más de un vehículo en una plaza. Las circunstancias también son distintas si la plaza es alquilada, tendrás que revisar las limitaciones en el contrato.

En resumen, no suele haber problema para aparcar un coche y una moto en la misma plaza, siempre que sea dentro de los límites. Si te pasas y ocupas más espacio del que deberías, tu vecino puede llamar al administrador, al presidente de la comunidad y, en un caso extremo, poner una denuncia. Por si acaso, revisa siempre que estás dentro de las líneas y podrás aparcar sin que nadie te diga nada.