¿Cómo hace el nuevo Porsche Macan para cargarse en estaciones de 400 voltios si su arquitectura es de 800?

Hablar del Porsche Macan es hablar de un SUV compacto exitoso. Durante los diez años que duró su primera generación, que fue del 2014 al 2024, este modelo con figura cupé de la marca de alta gama alemana registró un acumulado de 800.000 ventas. Desde el estreno de la segunda generación, el coche comercializó lo suficiente para, ahora, presumir haber superado el millón de unidades.

No nos ha pasado de largo la chapa que ha sacado Porsche para presentar este nuevo Macan. "El modelo más completo de su segmento". ¿Qué tan cierto es? Hay que reconocer que, en cuanto a todo el esquema de propulsión, que por primera vez consiste en un sistema cien por ciento eléctrico, la firma tiene argumentos. No todo se trata de cifras de autonomía y tiempos de carga, en lo que por cierto destaca. Este SUV cuenta con peculiares cualidades que lo destacan.

Es eficiente en todo aspecto. Por la distancia que puede recorrer con una sola carga, porque, con su batería de gran tamaño –con capacidad de 100 kWh–, homologa hasta 643 kilómetros; porque, dado que esta batería puede cargarse con potencias de hasta 270 kW, el coche recupera del 10 al 80 por ciento de su capacidad en apenas 21 minutos.

Nuevo Porsche Macan: el secreto de su batería

Y es precisamente en la recuperación de la energía eléctrica donde debemos detenernos, porque, además de la recarga en puntos estratégicos –el crecimiento de la infraestructura le ha permitido instalar estaciones de carga en los Centros Porsche, pero también otras producto de acuerdos paralelos con compañías especializadas como Zunder, que opera con cargas ultra rápidas–, se alimenta del frenado regenerativo.

Nada novedoso en los eléctricos, pero hablamos de un sistema avanzado en este nuevo Macan, en el que la potencia regenerativa es de hasta 240 kW, dependiendo de cuánta fuerza le imprimamos al pedal. Ahora bien, ¿cómo hace esta nueva generación para cargarse en estaciones de 400 voltios si cuenta con la plataforma PPE con arquitectura de 800? En la búsqueda de compatibilidad, su batería puede dividirse en dos mediante separadores y ambas partes pueden cargarse en simultáneo a 400 voltios.

En una era signada por modelos eléctricos con tracción total, el nuevo Macan no es la excepción. De las cuatro versiones, Macan, Macan 4, Macan 4S y Macan Turbo, solo la de acceso te da propulsión trasera. El resto envía la potencia a las cuatro ruedas. ¿Cuánta potencia, entonces? Con decirte que la máxima básica es de 360 CV, suficiente para confirmar un coche de altas prestaciones. Si quisieras ir por todo, pues no quedaría más que elegir el Macan de 639 caballos. Es el Porsche del número seis. Autonomía, potencia... y volumen de carga, pues, sumando los dos maleteros, sale de fábrica con 624 litros.