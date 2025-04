Prueba del Porsche Macan: el superventas convertido a eléctrico que promete seguir siendo un referente

El segundo modelo 100% eléctrico de Porsche es ahora un SUV. Pero no uno cualquiera. Hablamos de uno de sus superventas, el Macan. No se me ocurriría una mejor carrocería para electrificar un Porsche. Y, aunque puede que a algunos les gustara la noticia, incluso antes de su puesta de largo ya era un éxito en pedidos. Y es que es un Macan completamente nuevo y que dará que hablar: cambios estéticos, nueva plataforma, más tecnología y cifras alucinantes.

Su diseño cambia respecto al Macan de combustión al que estábamos acostumbrados. Ahora es más bajo y largo y tiene una apariencia más atractiva y rompedora. Un capó en caída, contrastes en color negro en la línea inferior, unos faros principales LED divididos, ventanillas sin marco, o una franja luminosa trasera con el anagrama PORSCHE, son sus principales características.

Dentro es completamente nuevo. Mucha tecnología con una pantalla curva de 12,6 pulgadas, unida a otra de 10,9 para el pasajero que, , obviamente, el piloto no puede ver ni utilizar; y también conectividad completa con nuestro Smartphone. Además, como no hay motor de combustión, hay dos maleteros, uno con 540 litros atrás y otro de 84 bajo el capó delantero.

Porsche Macan eléctrico | Centímetros Cúbicos

Escoger un Macan no es sencillo, ¿o sí? Tienes cuatro opciones, en las que la mayor variación es su potencia y estética. Puedes elegir un Macan convencional, un Macan 4, un 4S o un Turbo.

Hemos probado dos de ellas. Primero la versión 4 y os puedo decir que es extremadamente cómoda. No parece para nada que vaya en un SUV, pesado y 100% eléctrico. Es acogedor, silencioso y sus 408 CV hacen que no tengas que preocuparte por las salidas rápidas en un semáforo o a la hora de dar un acelerón para adelantar.

Porsche Macan eléctrico | Centímetros Cúbicos

Es el compañero ideal para viajes largos, porque ofrece más de 600 km de autonomía. Siempre que vayas a un ritmo normal, claro. Pero con estas cifras te puedes olvidar del agobio de buscar un punto de recarga y de los quebraderos de cabeza al planificar la salida.

Y en la extraña situación de que tengas que hacer un viaje extremadamente largo y necesites un enchufe, solo necesitas 20 minutos para subir del 10 al 80% la carga de la batería.

Porsche Macan eléctrico | Centímetros Cúbicos

También me he puesto a los mandos del Turbo, el tope de gama. Es brutal la respuesta de sus 639 CV; es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en solo 3,3 segundos. Te pega al asiento como si estuvieras en un superdeportivo. Y es que esta versión es perfecta también para el día a día, pero con un extra de picante muy difícil de resistir. Para que luego digan que un Porsche eléctrico no es un Porsche. Ya no sonará igual, pero las sensaciones son alucinantes.

Esta versión suma el Porsche Active Aerodynamics. Dependiendo del modo de conducción que selecciones o la velocidad, las rejillas de refrigeración activas en el frontal, o el spoiler trasero adaptable en tres etapas, mejoran la aerodinámica. Haciendo a este Macan Turbo más estable, preciso y ahorrando energía.

Está claro que el nuevo Macan 100% eléctrico es un auténtico Macan: buenas aptitudes, un espacio ideal para familias y mucha autonomía. Y además tienes versiones para elegir, según tus necesidades… Pero si quieres las máximas prestaciones y tener un SUV deportivo de lo más elegante y preciso, el Macan Turbo te dará dosis de diversión a raudales.