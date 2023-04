Consumo sin humo: a examen el Audi RS e-tron GT, un superdeportivo con una potencia de hasta 646 CV

No es ningún misterio que Audi está apostando muy fuerte por la electrificación de su gama. Pero no de cualquier forma, porque lo está haciendo con modelos como este Audi RS e-tron GT, un superdeportivo con una potencia de hasta 646 CV. Sabemos por tanto que es muy rápido pero ¿cuántos kilómetros podrá recorrer con una carga? Pues para eso está aquí con nosotros, en nuestra sección “Consumo sin humo”.

Hay varias cosas que me sorprenden al subirme dentro del Audi RS e-tron GT. Lo primero: la posición de conducción. Es muy cómoda y con la posibilidad de bajar la banqueta muy abajo, y eso que tenemos las baterías justo debajo. Y otra cosa que le hace destacar es que es de los pocos coches eléctricos que tienen marchas. En concreto este tiene dos: la primera nos proporciona mejores prestaciones en aceleración; y la segunda para velocidades constantes, para rebajar los consumos.

No hay que olvidar que es el primer modelo RS eléctrico de la firma. Los 646 CV que te he comentado antes son solo en la función “boost”, en una aceleración desde parado, en la cual podría hacer el 0-100 km/h en solo 3,3 segundos. De base tiene 598 CV, que tampoco está nada mal. Es un coche que se siente cómodo en cualquier terreno, ya sea en carretera realizando viajes largos o en tramos revirados para poner a prueba su deportividad. Prueba de autonomía terminada con este Audi RS e-tron, es un coche que no me cansaría nunca de conducirlo.

Este superdeportivo tiene una batería de 83,7 kWh de capacidad útil. Según la marca puede recorrer entre 447 y 497 km con una sola carga, dependiendo del equipamiento elegido, todo según el ciclo WLTP. Pero según nuestro ciclo CC, o Centímetros Cúbicos, en la prueba de 90 km/h el consumo ha sido de 18,1 kWh/100 km, lo que nos da una autonomía estimada en este entorno de 462 km. Por otro lado, en la prueba en autopista el consumo ha subido hasta los 21,1 kWh/100 km, lo que nos da una autonomía real para realizar viajes de unos 396 km.

Me ha parecido un modelo espectacular. Es rápidísimo, ágil, cómodo y relativamente eficiente para el coche que es. Como bien sabéis, comparte muchos elementos con su hermano del grupo Volkswagen, el Porsche Taycan. Yo tengo mis dudas de con cual me quedaría… ¿Vosotros a cuál elegiríais?

