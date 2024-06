El eléctrico deportivo sigue su cauce, y esta importante marca pronto tendrá otro

Ford sigue adelante con el desarrollo de su gama de coches eléctricos conformada, hasta la fecha, por el Mustang Mach-E. Ahora nos encontramos con la llegada del Ford Explorer eléctrico, modelo cuya producción ya ha comenzado en Colonia y que no estará solo. Y es que la firma del óvalo ha aprovechado para anunciar la llegada de un nuevo eléctrico deportivo.

Y es que mientras que el Explorer eléctrico busca ser un coche más familiar y útil en el día a día -especialmente en un entorno urbano-, este tercer modelo pretende ser más radical y divertido. Concretamente, estamos hablando de un crossover deportivo, por lo que es de esperar que se trate del homólogo eléctrico del Puma ST.

Ford Explorer Electric | Ford

De momento, no hay adelantos ni del diseño ni de las especificaciones técnicas, pero sí sabe que se fabricará en Colonia junto al Explorer y su producción tendrá comienzo a finales de este mismo año. Así, se espera que su presentación tenga lugar en cuestión de meses.

Y aunque no se saben detalles concretos de este nuevo modelo de Ford, se espera un planteamiento similar al del Puma ST. Esto pasa por un crossover de segmento B con una potencia ligeramente superior a los 200 CV y con una puesta a punto específica que, teniendo en cuenta que será similar a la de los modelos ST que conocemos ya de la marca, promete mucho.