Mi coche no tiene etiqueta de la DGT: ¿puedo circular por la M-40?

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética se instauró en mayo de 2021 suponiendo un antes y un después en el ámbito de la legislación del cambio climático. A partir de ese mismo instante, las ciudades con una población superior a los 50.000 habitantes tenían la obligación de instaurar una Zona de Bajas Emisiones. Un espacio al que solo tendrían acceso los vehículos menos contaminantes, eso sí, con ciertas excepciones.

En el caso concreto de Madrid, esta normativa se instauró prácticamente de forma inmediata. Una normativa que con la llegada del nuevo año ve ampliadas las restricciones a los vehículos sin distintivo medioambiental. Y no solo a estos, sino que también a aquellos que cuentan con la etiqueta B y C. En el caso de los primeros, no podrán acceder al interior de la carretera de circunvalación M-30 ni circular por ella, ni tampoco acceder a ningún distrito de la ciudad.

¿Qué ocurre con la M-40?

Antes de nada, hay que aclarar que los vehículos cuya modificación de la normativa afecta son aquellos gasolina previos al año 2000 y diésel matriculados antes del 2006, es decir, los que no cuentan con distintivo medioambiental de la DGT. Sin embargo, existen ciertas excepciones, como es el caso de los coches empadronados antes del 1 de enero de 2022 y que abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en la capital española.

Pese a ello, este tipo de vehículos, clasificados de etiqueta A, pese a no existir tal adhesivo, sí podrán circular por la M-40 sin problema alguno. En esta ocasión, dicha carretera tiene como titular al Estado, por lo que el Ayuntamiento de Madrid no dispone de la potestad pertinente para prohibir su tránsito. En su lugar, es la DGT quien tiene competencias en ella, mediante la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Las multas por incumplimiento de la normativa medioambiental ascienden a los 200 euros, 100 euros en caso de pronto pago. La razón de esta cuantía se debe a un aumento de la infracción, puesto que pasó de ser considerada como leve a grave según la Ley sobre Tráfico.