Las nuevas restricciones impuestas en Madrid para los coches con etiquetas B y C

Hace ya ocho años, la Dirección General de Tráfico (DGT) tomó la decisión de dividir en cuatro categorías diferentes el parque automovilístico nacional, siendo estas Cero, Eco, B y C. Cada vehículo tiene asociada según su antigüedad y sus emisiones contaminantes un distintivo específico. A estas cuatro se le debe sumar una quinta categoría, la A, o lo que es lo mismo, los modelos que no cuentan con etiqueta.

Con la llegada del nuevo año, Madrid ha pasado a convertirse en una gran Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una circunstancia que tiene consecuencias directas sobre aquellos conductores que, cada día, circulan con sus automóviles por la capital española. Desde el 1 de enero de 2024, esta normativa se ha visto modificada, afectando de manera diferente a la que conocíamos a los vehículos con distintivos B y C.

Dentro de los coches clasificados en la mencionada categoría B encontramos a aquellas furgonetas y turismos ligeras con motores diésel matriculadas desde el año 2006. Del mismo modo ocurre con los vehículos de más de ocho plazas y transporte de mercancías (tanto diésel como gasolina) con matriculación a partir de 2006 y con los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde 2001.

Los coches con etiqueta B, este es el final que les depara en 2022 | LaSexta

Por su parte, la categoría C se encuentra integrada por aquellos vehículos de más de ocho plazas y transporte de mercancías (gasolina y diésel) matriculados a partir de 2014. Además de los turismos y furgonetas ligeras de gasolina (a partir de 2006) y diésel (desde 2014) y de las motos y ciclomotores homologados bajo la norma Euro 4.

Las nuevas medidas restrictivas para los vehículos con etiquetas B y C

En Madrid, los coches con distintivos medioambientales B y C, tanto residentes como no residentes, podrán entrar a la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad y aparcar en ella sin condicionantes, más allá de una tasa mayor a la hora de utilizar el parquímetro. Sin embargo, al hablar de las ZBE de Especial Protección (ZBEDEP) la cosa cambia.

Señal ZBE | DGT

Esta ZBEDEP, comúnmente conocida como Distrito Centro o Madrid Central, permite el acceso de estos vehículos aunque con una condición. Estos deben estacionar de manera obligatoria en un aparcamiento público o privado. En el caso de la zona de Plaza Elíptica, es posible circular libremente sin necesidad de cumplir requisito alguno.

En el caso de que tu coche no cuente con distintivo, este no podrá circular por las calles de Madrid a excepción de los empadronados. Estas son las principales novedades que afectas a los distintivos medioambientales en este 2024, y cuidado con no cumplirlas, ya que la multa asciende a 200 euros.