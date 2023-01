La web para comprobar las restricciones de tu coche en unos segundos

En los últimos años la relevancia de las etiquetas medioambientales ha aumentado de manera exponencial. Y es que si al principio de su existencia era un elemento minoritario que incluso la Dirección General de Tráfico llegó a enviar de manera gratuita a miles de conductores y cuyo uso no suponía ninguna ventaja -ni tampoco desventaja- respecto a los vehículos que no la portaban, lo cierto es que en la actualidad prácticamente todos los conductores saben, al menos, de su existencia.

Las etiquetas ambientales son las encargadas de organizar el parque móvil español mediante unos códigos de letras y colores según el potencial contaminante de los vehículos. Sabemos que existen diferentes distintivos: A (para los vehículos más contaminantes y que no tienen derecho a una etiqueta física), B (etiqueta amarilla), C (etiqueta verde), ECO (etiqueta verde y azul) y CERO (etiqueta azul). Su uso, de hecho, ya es obligatorio en algunas ciudades de nuestro país si queremos circular por ciertas zonas y no ser multados.

Pese a que nivel normativo las diferentes etiquetas ambientales parecen distinguirse bien entre sí, lo cierto es que muchos conductores aún no saben qué distintivo ambiental tiene su vehículo y, de hecho, en ocasiones se producen actualizaciones de las bases de datos de la DGT que suponen modificaciones en la clasificación ambiental de miles de vehículos. Por eso es importante saber qué etiqueta tiene nuestro coche, algo que es posible averiguar de múltiples maneras.

La web en la que saber la etiqueta es gratis y rápida

Es posible comprobar, en apenas unos segundos, qué etiqueta ambiental tiene nuestro coche y si ésta ha cambiado recientemente. Es un portal web de la propia DGT, de manera que sólo tenemos que acceder e introducir la matrícula de nuestro turismo. Inmediatamente nos devolverá el resultado de nuestra búsqueda, pudiendo también conocer las características técnicas asociadas a una u otra etiqueta medioambiental.

Por otro lado, cabe recordar que en la actualidad los vehículos más perjudicados por la aplicación de las etiquetas ambientales y las Zonas de Bajas Emisiones son aquellos que no tienen derecho a etiqueta y, por tanto, son los que cuentan con un potencial contaminante mayor. Son vehículos antiguos o que no han sido homologados bajo las normativas anticontaminación más actuales, siendo también los primeros vehículos que verán restringida su capacidad de circulación por núcleos urbanos.

Desde Centímetros Cúbicos te recomendamos que, de manera periódica, revises la clasificación ambiental de tu coche en los ficheros de la DGT, ya que como hemos mencionado anteriormente, en ocasiones se producen cambios y modificaciones en los ficheros y es posible que un vehículo que hasta hace unos meses estaba clasificado con la etiqueta B pase a contar con el mucho más favorable distintivo C.