Supera casi 600 veces la media nacional: el punto más "negro" de las carreteras españolas

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado los 270 kilómetros de carreteras convencionales y autovías más peligrosos de España, "Tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial", ha defendido la organización.

El informe destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023) y el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado, no ha variado respecto del quinquenio 2018-2022 (8,2).

En el caso de las carreteras convencionales, el estudio dado a conocer este martes revela que el tramo más peligroso se ha localizado en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional.

Sin embargo, el kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, es el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado. A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas; y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Km 0 de la A77a en Alicante | AEA

Respecto a las autopistas de peaje, , en 2023 han aumentado su índice de peligrosidad respecto al año anterior. Así, en el periodo analizado 2019-2023 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional, en los que se han registrado 527 accidentes y 881 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve.

En este sentido, la organización ha detallado que el kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (63,2), superando 14 veces el índice nacional medio.

Km 902 de la AP-7 en Almería | AEA

No obstante, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el km 14 de la B-23, en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves. Le sigue el km 159 de la AP-9 en Pontevedra, con 20 accidentes y 41 víctimas, la mayoría heridos leves.