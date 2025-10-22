Atención a la nueva señal DGT (S991f) para no llevarte una multa de hasta 500 €

La nueva señal de la DGT S991f está en carretera desde julio de este 2025 y no sirve de adorno: avisa de tramos donde existen dispositivos que controlan la distancia de seguridad entre vehículos. Así que si vas pegado al de delante aprovechando el rebufo para poder abrir el DRS, mejor que cambies de mentalidad, porque la señal es el primer aviso y las cámaras pueden transformar un apuro en una multa. Y debemos estar al tanto de las novedades introducidas por la DGT recientemente para saber cómo actuar.

No es solo por la multa; es por no ser el responsable del clásico alcance en cadena que arruina la mañana a media autopista y la vida al pobre que vaya delante. La sanción puede llegar a 200 € y pérdida de puntos en condiciones normales, o subir hasta 500 € y considerarse conducción temeraria si la cosa es grave. Normalmente los que acaban pagando son los más listos de la vía.

Señal DGT S991f | DGT

Qué es exactamente la S991f y por qué te conviene respetarla

La S991f es una señal clara y directa que informa de la existencia de un control que mide si mantienes la separación mínima con el vehículo anterior. La DGT la utiliza en tramos con mucho tráfico o con historial de alcances para recordarnos la regla básica: guarda distancia y no te fíes de tus frenos en exceso.

Esta señal se coloca donde hay cámaras o radares que, además de controlar la velocidad, vigilan la distancia entre coches para evitar colisiones por alcance. Si te cruzas con la S991f y circulas pegado, estás poniendo en juego tanto tu permiso de conducir y algo más importante las vidas de los que van detrás y delante.

Es de cajón: la señal no castiga la velocidad, castiga la imprudencia de ir demasiado cerca para hacerte el chulo. Mantener margen no es timidez, es supervivencia y te evita papeleo, disgustos y la típica conversación con la compañía del seguro que nadie quiere tener.

Distancia de seguridad | Centímetros Cúbicos

¿Cuánto te pueden clavar y cuándo sube a 500 €?

En términos prácticos, saltarse lo que vigila la nueva señal de la DGT suele ser una infracción grave con multa económica y puntos menos en el carnet. Pero si esa falta provoca una colisión múltiple o se enmarca como maniobra temeraria, la cosa escala y la sanción puede alcanzar los 500 € (o más con agravantes) y la retirada de más puntos. No es lo habitual, pero ocurre cuando la conducta demuestra un riesgo claro y real para los demás.

La diferencia entre 200 € y 500 € no es un capricho legal porque responde al grado de peligro que generas. Ir pegado a 50 km/h en una carretera de pueblo no es lo mismo que ir pegado a 120 km/h por una autovía con tráfico fluido; el riesgo y la posible consecuencia son muy distintos. Por eso la DGT mira no solo la cercanía sino las circunstancias.

Así que ojo, porque una multa no cae solo por pasar bajo la señal; suele requerir registro del sistema o la constatación de riesgo efectivo.

Atascos en carretera | Europa Press

Cómo calcular distancia sin volverte loco y evitar la sanción

La regla práctica es la de los segundos: cuenta dos o tres desde que pasa un punto fijo el coche de delante hasta que lo haces tú; y si es menos, abre hueco. No hace falta saber ciencia nuclear ni medir metros como un psicópata porque con esa cuenta tienes una referencia fiable y aplicable a cualquier situación.

Aumenta los segundos en lluvia, niebla o cuando el pavimento está mal; si vas cansado o el vehículo no frena fino, deja más margen. Si llevas remolque, motos o vehículos pesados delante, la prudencia debe ser casi religiosa. Es decir: Usa el cerebro.

Por último, unos trucos: anticipa, reduce velocidad con margen y evita rebufo si no estás en Imola. Conducir pensando en mantener espacio no solo te evitará multas por la nueva señal de la DGT, sino que también te ahorrará disgustos, tiempo y justificaciones creativas para que no te suban el seguro. Menos drama en la vida con más distancia en la carretera.