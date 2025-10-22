Este domingo, en CC: Kia EV4 Fastbak, BYD Seal 6, neumáticos BFGoodrich All Terrain y muchos más Centímetros Cúbicos

Hace unos años era muy difícil que un coche de producción se pareciese al prototipo con el que los diseñadores dejaban “volar” su imaginación. Esa tendencia está cambiando, porque éste modelo tan espectacular que probamos esta semana es casi idéntico al definitivo.

Es difícil encontrar un coche que haga “girar cabezas” allá por donde vaya. Parece que ya está todo inventado, pero la gente de KIA está dándole un giro de tuerca a todo lo conocido. Un ejemplo es su nueva incorporación a la familia, el EV4.

Kia EV4 sedán | Kia

BYD está dando pasos de gigante. Su gama, formada por modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables, tiene SUVs de todos los tamaños, compactos, utilitarios… Pero tampoco se olvida de las berlinas y los familiares. Porque al contrario de lo que muchos piensan, tienen mucha demanda.

Así entran en juego el Seal 6 DM-i y Seal 6 DM-i Touring, ambos con un diseño muy elegante, generoso equipamiento, tecnología híbrida enchufable y una autonomía total de hasta 1.500 km. Quédate conmigo porque vamos a conocerlos a fondo.

BYD Seal 6 DM-i Touring | Centímetros Cúbicos

También viajaremos al sur de Francia, al glamping del Chateau Lastours. ¿Nuestra montura? Todoterrenos equipados con los nuevos neumáticos BFGoodrich All Terrain T/A KO3. Y, ¿el objetivo? Ponerlos a prueba y descubrir cómo se comportan en varias experiencias de conducción y rutas.

Y en nuestra sección “Conduce Seguro con Ponle Freno” comprobaremos, a bordo del nuevo Cupra Terramar, por qué tener un chasis deportivo, una suspensión más firme o una dirección más directa, pueden marcar la diferencia a la hora de prevenir un accidente.

