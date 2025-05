Citroën C5 Aircross 2025: ahora también eléctrico, pero sin renunciar al confort que lo define

El Citroën C5 Aircross ha sido siempre uno de esos SUV que no buscan impresionar con cifras ni pretenden parecer deportivos. Lo suyo es otra cosa: el confort, el espacio y la facilidad de uso. Y ahora, con su llegada en versión 100% eléctrica, tiene todavía más sentido para quienes quieren un coche tranquilo, bien equipado y adaptado a las restricciones de las ZBE sin complicarse la vida.

La nueva gama del C5 Aircross ya no deja ningún hueco por cubrir. Desde el nuevo eléctrico puro hasta opciones híbridas enchufables y ligeras, Citroën ofrece todas las etiquetas disponibles. Eso significa que puedes elegir el tipo de electrificación que más te convenga sin salir del mismo modelo, algo que pocos rivales pueden decir.

Gama para todos los gustos (y etiquetas)

El nuevo C5 Aircross Electric es, sin duda, la novedad más llamativa. Lleva una batería de 97 kWh y promete hasta 422 kilómetros de autonomía. No bate récords, pero es una cifra más que digna para un SUV familiar. Y si tienes acceso a un cargador rápido de 100 kW, puedes recuperar del 20% al 80% de carga en poco más de 25 minutos. Tiempo justo para un café y seguir.

Quien no quiera renunciar del todo a la gasolina también tiene opciones. Se mantienen las versiones híbridas enchufables, con 180 y 225 CV respectivamente. La primera ronda los 58 km de autonomía eléctrica; la segunda, unos 64. Son cifras que bastan para los trayectos diarios sin gastar una gota de combustible, y que además te dan libertad para salir a carretera sin andar buscando enchufes.

Interior pensado para viajar tranquilo

Donde el C5 Aircross sigue marcando la diferencia es en el interior. Citroën ha apostado por mejorar aún más el confort de sus asientos Advanced Comfort, que ahora pueden incluir función de masaje. La posición de conducción es cómoda, el acceso es fácil y la visibilidad sigue siendo muy buena. En general, es un coche que no cansa ni en ciudad ni en carretera.

El sistema multimedia también se ha actualizado. Ahora hay una pantalla central de 10 pulgadas, más rápida y con mejor resolución, y un cuadro digital de 12,3 pulgadas que permite ver la información principal de forma clara. Además, la consola central está bien organizada y hay múltiples huecos para dejar objetos.

Versatilidad por dentro y por fuera

Citroën C5 Aircross 2025 | Citroën

Pese a ser un SUV de tamaño medio, el maletero del C5 Aircross ofrece un volumen de hasta 720 litros desplazando los asientos traseros. Con todos los asientos en su sitio, se queda en 580 litros, lo que ya es bastante generoso para su segmento. Solo las versiones híbridas enchufables pierden algo de capacidad por la batería, aunque sigue siendo práctico.

Su dirección ligera y la suspensión blanda facilitan la maniobra en espacios estrechos es ciudad. No es un coche pensado para correr, pero cumple con nota en estabilidad y aislamiento en carretera. Lo que más se nota, tanto en la versión térmica como en la eléctrica, es esa suavidad que te hace llegar fresco a cualquier destino.

Una alternativa lógica en el segmento SUV

No hace falta ser fan de Citroën para reconocer que este C5 Aircross juega bien sus cartas. Es ideal para quienes valoran la comodidad, quieren espacio para la familia o simplemente buscan un SUV que no intente ser lo que no es. Es fácil encontrar una versión que encaje con lo que necesitas dentro de una gama que abarca desde el híbrido ligero hasta el eléctrico puro.

Además, se mantiene como una opción razonable en precio dentro del segmento. Aunque aún no se ha confirmado el coste del eléctrico, Citroën suele apostar por cuantías comedidas. Y si se tiene en cuenta el equipamiento de serie, la relación calidad-precio sigue siendo uno de sus puntos fuertes.

En definitiva, el nuevo C5 Aircross no revoluciona el mercado, pero lo entiende. No pretende llamar la atención con artificios: solo quiere ofrecerte un coche cómodo, amplio y eficiente para el día a día. Y ahora, también eléctrico.