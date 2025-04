Puede ser el SUV más cómodo para viajar con familia del 2025: con tres asientos traseros amplios y reclinables, ventanas acústicas, maletero gigante y precio competitivo

Mientras muchos SUV intentan parecer deportivos sin serlo, el Citroën C5 Aircross juega otra liga: Este busca comodidad, espacio y un diseño con carácter propio. El francés no pretende batir tiempos en circuito (ni falta que le hace) ni tampoco va adeslumbrarte con pantallas gigantes (algo que algunos puristas apreciamos). Si lo que buscas es un SUV amplio, cómodo y con una estética diferente, este es tu coche.

Un diseño con personalidad propia

Citroën siempre ha ido un poco a su aire en cuanto a diseño, ha sido así desde los tiempos del DS, y el C5 Aircross no es la excepción. El último restyling le ha dado una parrilla más moderna y faros LED afilados y alargados, pero sigue teniendo ese toque rebelde y original que lo distingue de los demás coches. No será el más agresivo, pero tampoco es otro SUV clónico más de esos que cuando has visto uno, los has visto todos.

Si hay algo en lo que Citroën no falla jamás es en el confort. Los asientos Advanced Comfortestán diseñados para que te sientas como en un sofá motorizado, y la insonorización del interior es de las mejores del segmento. La fila trasera no se conforma con ser un simple banco de parque glorificado: sus tres asientos son individuales, deslizantes y reclinables, lo que permite jugar con el espacio según lo necesites. Y hablando de espacio, el maletero va de 580 a 720 litros, así que no habrá problemas para meter las maletas de toda la familia.

Motores: gasolina, diésel e híbrido enchufable

Citroën C5 Aircross | Citroën

En cuanto a las motorizaciones, hay opciones para todos los conductores:

1.2 PureTech gasolina de 130 CV , ideal para uso urbano y viajes ocasionales.

, ideal para uso urbano y viajes ocasionales. 1.5 BlueHDi diésel de 130 CV , para los que hacen muchos kilómetros.

, para los que hacen muchos kilómetros. Híbrido enchufable (PHEV) de 225 CV, con hasta 55 km de autonomía eléctrica y etiqueta CERO de la DGT.

El híbrido es el más recomendable si te mueves en ciudad y quieres evitar restricciones, además de aparcar donde te dé la gana, pero su precio es más elevado, así que escoge con cabeza.

Tecnología y equipamiento: lo justo y necesario

El C5 Aircross no aspira a ser el rey de la tecnología, pero no se queda atrás. Viene con una pantalla táctil de 10 pulgadas, cuadro de instrumentos digital y asistentes de conducción como el control de crucero adaptativo y el mantenimiento de carril. Además, la suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos hace que hasta las carreteras más bacheadas parezcan una autovía recién asfaltada.

¿Es el SUV que necesitas?

Si buscas un coche que combine comodidad, espacio y un diseño con carácter, el Citroën C5 Aircross es una gran opción. No te va a hacer sentir que conduces un deportivo ni te va a sorprender con tecnología a la altura de Star Wars, pero si lo que quieres es un SUV para viajar a gusto y sin complicaciones innecesarias, este es de los mejores de su clase.

Precios Citroën C5 Aircross