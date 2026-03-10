Cinco coches de lujo que van a marcar este 2026

El calendario de 2026 viene cargadito para el automóvil de lujo, y no solo por los modelos que se presentarán, sino por lo que representan dentro de una industria que vive entre la electrificación, la tradición y la necesidad de no perder su aura. Seleccionar unos pocos nombres siempre deja heridas abiertas, pero hay coches que, por tecnología, simbolismo o simple desmesura, van a marcar conversación durante todo el año.

Las novedades no llegan de golpe ni responden a una sola tendencia. Aquí conviven los hiperdeportivos extremos con los eléctricos con apellido histórico y las ediciones limitadas pensadas para clientes que ya lo tienen todo. El lujo, como siempre, no sigue una única vía.

Este 2026 será, además, un año de preguntas incómodas para muchas marcas en que algunas decidirán hasta dónde estiran el motor térmico, otras comprobarán si su clientela acepta el silencio eléctrico sin perder emoción, y unas pocas jugarán directamente en otra liga.

Bugatti Tourbillon | Bugatti

Bugatti y Zenvo: la era del lujo refinado

El Bugatti Tourbillon es uno de esos coches que se esperan más por curiosidad que por ser realmente necesario, y sólo habrá 250 unidades. Además, cada una costará varios millones de euros, pero eso es casi lo de menos, porque lo importante es que marca un nuevo capítulo para Bugatti, con una plataforma inédita y un sistema híbrido que alcanza los 1.800 CV sin renunciar a un interior analógico diseñado como si fuera un reloj suizo.

Más allá de las cifras, el Tourbillon es indica que Bugatti no piensa bajar el volumen emocional de sus coches aunque cambie la tecnología. Superar los 400 km/h sigue siendo parte del relato de estos franceses, igual que un diseño cargado de referencias históricas.

En una escala parecida, aunque con otro lenguaje, aparece el Zenvo Aurora, que se fabrica en Dinamarca y está limitado a muy pocas unidades. Este combina un V12 híbrido con tres motores eléctricos para rozar los 1.850 CV. Dos versiones, Agil y Tur, permiten elegir entre agresividad pura o elegancia extrema, con un nivel de personalización que convierte cada coche en una pieza casi irrepetible.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Ferrari y Jaguar saltan al eléctrico sin red

El Ferrari Elettrica es, probablemente, uno de los coches más llamativos del año incluso antes de ser visto. Este será el primer Ferrari 100% eléctrico y llegará tras más de una década de desarrollo tecnológico en híbridos y competición. En Maranello insisten en que no ha salido antes porque no tocaba, no porque no pudieran, pero hace poco llevaron un Xiaomi SU7 a su sede, y por algo sería.

Poco se sabe aún de su diseño final, pero sí de su planteamiento técnico. Batería integrada en el suelo, arquitectura propia, motores desarrollados en casa y soluciones heredadas directamente de la Fórmula 1. Ferrari quiere que el Elettrica se conduzca como un Ferrari, aunque no suene como tal.

Jaguar, por su parte, afronta 2026 como un punto de reinicio o una caída al pozo. Su primer eléctrico de producción promete unas formas contundentes y un posicionamiento claramente premium. Será un GT de cuatro puertas, con mucha presencia y cifras ambiciosas, pensado para relanzar una marca que busca volver a ser deseada. A pesar de la pésima prensa que han generado los últimos meses, es posible que saquen algo muy interesante.

Bentley Bacalar | Sotheby's

Pagani y Bentley son el lujo artesanal frente al volumen exclusivo

En el extremo más artístico del lujo aparece el Huayra Codalunga Speedster del que sólo hay diez unidades que cuestan más de seis millones de euros por coche y presumen de un diseño que mira sin complejos a los años 50 y 60. Pagani ha eliminado los artificios aerodinámicos para apostar por líneas limpias, materiales nobles y una estética casi romántica.

Bajo esa carrocería elegante sigue latiendo un V12 biturbo desarrollado junto a Mercedes-AMG, con 864 CV. No es un coche pensado para tiempos por vuelta, sino para emocionar desde el primer vistazo y desde el primer giro de volante.

Por último, Bentley cierra este repaso con un enfoque distinto, y su nuevo SUV eléctrico, más pequeño y accesible que el Bentayga, llegará a finales de 2026 como una pieza clave para su futuro. Mantendrá el lujo clásico de la marca, pero adaptado a un formato más urbano y eléctrico, mientras Bentley sigue estirando la vida de sus híbridos más allá de lo previsto. El lujo del 2026 no será uniforme, pero sí decisivo.