Ya hemos conducido el Xiaomi SU7 Ultra, y tú también puedes conducir sus más de 1.500 CV, aunque no de la forma que crees

Si lo tuyo es Gran Turismo, sabes que Kazunori Yamauchi no deja entrar cualquier coche en su juego, así que la llegada del Xiaomi SU7 Ultra en la última actualización 1.67 tiene su miga. El sedán eléctrico que batió el récord de Nürburgring para coches ejecutivos se cuela en el simulador, y viene con tres motores eléctricos que prometen experiencias que ningún combustión del grid puede ofrecer. Total que Xiaomi rompe la barrera de entrada con un monstruo diseñado para destrozar cronos tanto en pistas reales como virtuales, mientras demuestra que los fabricantes chinos ya juegan en la liga de los grandes.

El productor de GT lo probó tres veces antes de dar el OK

Yamauchi se subió al SU7 Ultra en Pekín, después lo llevó a Nürburgring Nordschleife y luego al Circuito de Tsukuba, porque en esta franquicia no vale con enseñar una ficha técnica bonita. El coche convenció lo suficiente como para que los ingenieros de Xiaomi EV viajaran hasta el estudio de Polyphony Digital en Fukuoka y trabajaran codo con codo en la validación del modelo digital, asegurándose de que cada comportamiento dinámico fuera idéntico al del coche físico. Vamos, que si pisas el acelerador en el juego, la respuesta es la misma que tendrías en la realidad, desde la entrega de par hasta la transferencia de carga en curva.

Xiaomi SU7 Ultra | Xiaomi

La obsesión por el detalle llegó a niveles de precisión extrema. Ambos equipos construyeron un gemelo digital de alta fidelidad para que pudieras experimentar exactamente lo que siente un piloto al volante del SU7 Ultra, sin necesidad de viajar a un circuito alemán ni gastarte el dinero del coche. El sistema Hyper Tri-Motor combina dos V8s y un V6s desarrollados internamente por Xiaomi, generando 1.548 CV y 1.770 Nm de par, y todo eso trabaja con una plataforma de 800V que permite cargarlo del 10% al 80% en solo 11 minutos.

Los números son brutales. Hace 0 a 100 km/h en 1,98 segundos, que es más rápido que un Ferrari SF90 Stradale y más rápido que la mayoría de superdeportivos que podrías comprar con matrícula legal, así que imagina lo que se siente cuando todo ese par eléctrico te pega al asiento sin ninguna espera.

Xiaomi SU7 Ultra | Xiaomi

Suspensión de competición y récord en Nürburgring incluidos

El SU7 Ultra trae suspensión delantera de doble horquilla, trasera de cinco brazos y muelles neumáticos de doble cámara combinados con amortiguadores adaptativos de alto rendimiento, porque no es un coche de paseo disfrazado de deportivo. La configuración permite equilibrar el manejo definitivo con el confort de marcha, así que podrías usarlo para ir al súper y después arrasar en tandas de circuito sin cambiar de vehículo. Además, la avanzada mantiene el coche pegado al asfalto incluso cuando llegas a velocidades imposibles.

Todo este control de vectorización de par del chasis gestiona la tracción con precisión milimétrica, mientras que el arsenal tecnológico no es decorativo. El modelo físico marcó 7:04.957 en Nürburgring Nordschleife el pasado 1 de abril de 2025, batiendo el récord de sedanes eléctricos ejecutivos en el circuito más exigente del mundo con el Track Package opcional. Vamos, que Xiaomi fue al infierno verde alemán, se impuso, y dejó claro que los eléctricos pueden ser tan salvajes como cualquier gasolina cuando les metes ingeniería seria y ambición de récords.

Xiaomi SU7 Ultra | Xiaomi

La autonomía CLTC (es decir, según China) alcanza los 630 km con una carga completa, que viene bastante bien para un coche pensado para destrozar neumáticos en pista. Si necesitaras recargar, la carga rápida significa que podrías hacer tandas, enchufarlo mientras comes algo y volver a la acción en un cuarto de hora, así que el tema de la autonomía no es excusa para quedarte en boxes.

De las calles de Madrid a tu PlayStation sin escalas

Xiaomi lleva todo 2025 paseando el SU7 Ultra por España, Singapur, Japón y Alemania, recibiendo elogios de profesionales que no esperaban que una marca conocida por móviles pudiera construir algo así. Los entusiastas de la automoción han flipado con el equilibrio entre potencia brutal y practicidad real, porque combina rendimiento de superdeportivo con autonomía suficiente para el día a día. Ahora ese mismo coche aterriza en Gran Turismo 7 para que millones de jugadores experimenten lo que han construido, y la jugada es inteligente porque permite que la cultura automovilística global conozca la marca desde las pistas virtuales.

Xiaomi SU7 Ultra | Xiaomi

Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, ya expresó su satisfacción por ver el SU7 Ultra en el juego. Polyphony Digital ha montado un desafío oficial de tiempo de vuelta durante dos semanas en el circuito de Monza, invitando a jugadores de todo el mundo a competir con el eléctrico chino y demostrar quién tiene mejor dominio de esos 1.548 CV. Total que si querías saber cómo se siente acelerar con tres motores eléctricos sincronizados, solo necesitas una PlayStation y ganas de machacar tus propios récords personales.

El mensaje es claro. La movilidad eléctrica ha llegado al olimpo del automovilismo virtual con un coche que combina tecnología punta, autonomía real y rendimiento de competición, mientras Xiaomi demuestra que la barrera entre fabricantes tradicionales y nuevos jugadores se está difuminando a base de ingeniería y cronos en Nürburgring.