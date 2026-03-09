Cuadruplica tasa de alcohol y da positivo en cocaína al estrellarse en Ferrol el día que suspende el examen de conducir

El incidente ocurrió a las 17:43 horas, cuando un vehículo se salió de la calzada y terminó "montado" sobre el muro de protección tras superarlo por completo. A pesar de la espectacularidad del impacto, las autoridades han confirmado que no se registraron heridos.

Sin embargo, las pruebas realizadas en el lugar revelaron un catálogo de infracciones graves por parte de la mujer al volante, ya que la prueba de alcoholemia, practicada por agentes de la Policía Local de Ferrol, ha dado un resultado de 1,06 mg/l en aire espirado, lo que supone más de cuatro veces el límite legal permitido (0,25 mg/l) y supera ampliamente el umbral del delito penal.

Test de alcoholemia | iStock

Además, el test indiciario de sustancias estupefacientes arrojó un resultado positivo en cocaína, una joven carecía de licencia para conducir. Según fuentes cercanas al caso, la mujer implicada había suspendido el examen de conducir en la misma mañana, apenas unas horas antes del siniestro.

El vehículo implicado, que es propiedad de un familiar del conductor, tuvo que ser asistido tras quedar bloqueado sobre la estructura de seguridad de la rotonda. La Policía Local de Ferrol ha instruido las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas, además de carecer de carné de conducir.