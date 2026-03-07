El futuro de Volkswagen se está cocinando en España y depende del Polo eléctrico de Cupra que se fabrica en Martorell

El Cupra Raval no será el primer coche eléctrico de la marca, pero sí el primer eléctrico fabricado en Martorell, dado que el Cupra Born, con una actualización inminente, se somete a la cadena de montaje de la planta alemana de Zwickau junto a su hermano Volkswagen ID.3, mientras el Cupra Tavascan despacha su estilo de SUV coupé desde el innovador centro que el Grupo Volkswagen tiene en Anhui, China.

Y aunque no sea el primer eléctrico de la firma española, sí será el eléctrico más barato... Considerablemente más barato, pues ya se anuncia desde 26.000 euros, mientras transita su fase final a la espera de su lanzamiento. La plataforma es la clave para su bajo coste de producción y su accesibilidad al cliente.

Con el título, mi intención no es imponer tu próxima compra, sino dar cuenta de la avanzada de vehículos EV asequibles, coches destinados a democratizar la propulsión cero emisiones y a competirle a los EV más vendidos de España. Y Martorell será una sede fundamental, porque de allí saldrá también su gemelo alemán, con el que compartirá plataforma MEB Entry: el Volkswagen ID.Polo.

Cupra Raval camuflado | CC

El nuevo ecosistema de Martorell para la producción del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo

No sin antes poner las instalaciones a punto. "Estamos en la recta final de nuestra transformación industrial", declaró días atrás André Kleb, director de Producto (CPO) de la Península Ibérica para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen. ¿Cómo se traduce en cambios concretos la "transformación industrial" que se ha estado llevando a cabo en Martorell para la nueva generación de eléctricos?

En superficie, la planta ha adaptado un área de 160.000 metros cuadrados para la ocasión, sumando equipamiento tecnológico que ahora dispone y algunas novedades para la cadena de producción: 60 matrices para el estampado de piezas –entre ellas, la nueva prensa PXL–, cuatro nuevos colores exclusivos para las carrocerías del Raval y del ID.Polo, y la puesta en vigor de 1.000 robots en la etapa de Chapistería.

Para optimizar el proceso, un puente automatizado de 600 metros y cinco metros de altura conectará la recientemente inaugurada planta de ensamblaje del sistema de baterías con la Línea 1 de montaje, que también fue reacondicionada. "Garantizar un flujo continuo y eficiente de baterías directamente hasta la línea de producción", es el objetivo de este ecosistema, según lo publicado por el sitio de noticias de Seat Cupra.