La mujer que dona millones para salvar animales y que de vez en cuando se compra espectaculares Bentley de lujo

Sonia Breslow es una mujer de Arizona (Estados Unidos) que dedica gran parte de su fortuna a dos pilares: los animales y los Bentley. Por un lado, dona millones y millones para crear y mantener refugios para todo tipo de animales. Por otro, colecciona coches de la marca inglesa. Aunque no se conforma con eso, algunos modelos los ha modificado a su manera, indicando ella misma cada detalle a añadir, invirtiendo una buena pasta. Como resultado de su gusto, su meticulosidad y su dinero, ha nacido el Bentley Batur Convertible #4.

Para empezar, Bentley ha creado dos tonos de azul propios siguiendo las especificaciones de la cliente. De hecho, se llaman el Blue Breslow y el Midnight Blue Breslow. Estos dos, junto a una cinta plata brillante de 6 mm de ancho que recorre de arriba a abajo el capó, son los tres colores que encontramos en el exterior de este vehículo cuyas modificaciones han sido realizadas en el taller de Mulliner, empresa creada por Bentley para personalizar sus coches a petición de los propietarios.

Bentley Batur Convertible #4 | Bentley

Elegancia y lujo

En el interior, el color predominante es un beige que combina a la perfección con el azul del exterior. La conclusión es un mayor sensación de elegancia y de lujo en este deseado descapotable. Este Bentley Batur Convertible #4 que ahora se encarece ya debió costarle inicialmente alrededor de 2 millones de dólares a la señora Breslow.

Uno de los detalles más llamativos está en el interior. Nada más entrar, se activa una luz que, a través de 415.800 microespejos, proyecta el nombre de Sonia Breslow. Una vez más, una petición expresa suya y que provoca que este Bentley sea casi instransferible porque lleva su sello en forma de firma.

Bentley Batur Convertible #4 | Bentley

Uno de los más rápidos

Lo que no ha cambiado nada tras la intervención de Mulliner, es la mecánica. Este modelo integra un motor biturbo de 6,0 litros para 740 CV de potencia que permite una velocidad máxima de 330 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 3,4 segundos. Con estas prestaciones, es uno de los Bentley más rápidos de siempre al que ahora se le añade la exclusividad de su nuevo diseño.

Este nuevo Bentley Batur Convertible #4 personalizado para Sonia Breslow se une a su garaje en el que ya cuenta con otros tres modelos de la marca, el Blower Continuation Series, el Speed Six Continuation Series, y el más mítico y exclusivo de todos, el Bacalar. Animales y Bentleys, pasiones dispares pero que conviven en Sonia Breslow.