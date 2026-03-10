Estos Dacia completamente equipados con etiqueta ECO cuestan menos de 15.000 € de ocasión

El mercado de segunda mano está lleno de coches con etiqueta ECO que han perdido la mitad de su valor en tres años, pero pocos tienen tanto sentido como los Dacia ECO-G que ahora pueden encontrarse por debajo de 15.000 €. El Sandero Stepway ECO-G de 2021 o 2022 baja tranquilamente de esa barrera psicológica, mientras que el Duster ECO-G con algo más de kilometraje roza ese límite dependiendo del acabado y el estado. Total, que te llevas bifuel, etiqueta ECO y espacio útil por el precio que otros piden por utilitarios gasolina sin extras.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

El Sandero Stepway cuesta menos que un Corsa pelado

Si lo tuyo es conseguir etiqueta ECO sin vender un riñón, el Dacia Sandero Stepway ECO-G de segunda mano es una de esas jugadas inteligentes que pasan desapercibidas entre tanto híbrido sobrevalorado. Las unidades de 2021 con unos 40.000-60.000 km pueden encontrarse entre 12.000 y 14.000 €, y además vienen con la instalación de GLP homologada de fábrica sin líos ni trucos de taller externo. Si lo prefieres, puedes hacerte con un Dacia Sandero a secas y nuevo.

El coche mide 4,09 metros y tiene aspecto de crossover con protecciones plásticas en bajos, suspensión elevada y maletero de 328 litros que se amplían a 1.108 si abates los asientos traseros. El motor TCe de 100 CV bifuel mueve el conjunto con soltura en ciudad y autopista, aunque el refinamiento no es de premium alemán ni lo pretende.

Podrías circular por Madrid Central o zonas de bajas emisiones sin restricciones, aparcar en áreas verdes reservadas y beneficiarte de descuentos en algunos peajes, así que la etiqueta ECO te abre puertas reales más allá del postureo ecológico.

Dacia Duster | EP

El Duster ECO-G hace de familiar por menos de 15.000 €

Las unidades de Duster ECO-G de 2020 o 2021 con kilometrajes de 60.000-80.000 km pueden pillarse cerca de los 14.000-15.000 € si buscas bien, y además tienes un SUV de 4,34 metros con maletero de 445 litros y espacio real para cuatro adultos sin apreturas. El mismo motor TCe de 100 CV bifuel te da autonomía combinada de más de 1.000 km entre el depósito de gasolina y el de GLP, así que te olvidas de parar a repostar cada dos por tres.

La ventaja del Duster de segunda mano frente a comprar un SUV nuevo está en el ahorro brutal de esos 5.000-8.000 € de diferencia que podrías destinar a lo que realmente importa, porque además el coche ya ha pasado la depreciación más salvaje de los primeros años. El consumo en modo GLP ronda los 7-8 litros cada 100 km en uso mixto, y con el gas a 0,70 €/litro frente a los 1,60 € de la gasolina actual podrías ahorrarte unos 80-100 € al mes si haces 15.000 km al año.

Busca unidades con historial completo de mantenimiento en talleres oficiales Dacia y verifica que la instalación de GLP tenga todas las revisiones al día, porque así te evitas sustos futuros con la ITV y además te aseguras de que el sistema bifuel funciona correctamente.

Dacia Jogger | Dacia

La trampa legal del GLP

El mantenimiento del sistema de GLP no es más caro que el de un gasolina normal, y la revisión específica del depósito de gas se hace cada 10 años según normativa europea. Podrías rodar con etiqueta ECO sin pagar sobreprecio de híbrido ni atarte a puntos de recarga como con los eléctricos, así que la libertad de movimiento es total sin miedo a multas ni restricciones absurdas.

Los Dacia ECO-G de segunda mano son coches básicos sin florituras de vendedor, pero cumplen con espacio, etiqueta verde y bifuel por precio de utilitario pelado que otros te intentan colar como oferta. Las versiones medias tipo Comfort o Prestige ya traen climatizador, pantalla táctil y ayudas básicas a la conducción que funcionan bien en el día a día sin complicarte la vida.

Si odias pagar de más por sellos ecológicos y prefieres gastar en viajes que en cuotas infladas, estos Dacia de ocasión son de esas oportunidades que merece la pena mirar antes de que se agoten las unidades con poco kilometraje y buen precio.