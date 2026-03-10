18 de marzo, la fecha que marcará el futuro inmediato de BMW

BMW se ha volcado con la electrificación de su menú de modelos. Sin embargo, no será hasta el 18 de marzo que esa transición hacia las motorizaciones sostenibles se termine. Ese día, se presentará la nueva generación de uno de los coches más relevantes de los últimos años para la marca alemana, y lo hará con conceptos de la plataforma sobre la que BMW construirá su futuro eléctrico.

El modelo que tendrá este privilegio será el i3, un hatchback de 5 puertas nacido en 2013. Su nueva generación integrará la unidad de control llamada Heart of Joy, base de la nueva plataforma de BMW, la Neue Klasse. Es decir, será de los primeros coches de la marca alemana que tendrá elementos de esta tecnología que marcará las próximas décadas del fabricante alemán.

BMW Serie 3 | BMW

El corazón del coche

El sistema Heart of Joy es uno de los cuatro superprocesadores de la plataforma Neue Klasse y su trabajo consiste en el control integrado de la dinámica del vehículo. Una función fundamental porque se hace cargo del motor, los frenos y la dirección con el objetivo de mejorar la respuesta de cada una de estas partes del coche y optimizar la regeneración de energía.

Este Heart of Joy pretende que la experiencia de conducción sea más suave, sin sobresaltos e incrementar la seguridad de los pasajeros seas cuales sean las condiciones del terreno. De hecho, BMW ha testado el nuevo i3 bajo las circunstancias metereológicas más extremas, especialmente sobre la nieve, para comprobar que el sistema de la Neue Klasse cumple con las expectativas.

BMW Serie 3 | BMW

Versión de alta gama

El responsable de esta plataforma de BMW, Mike Reichelt, ha comentado que el nuevo i3 “aplicas las características de un sedán deportivo a un concepto totalmente nuevo, definido por el ADN de la Serie 3, expandiendo los límites de la movilidad eléctrica”. De estas palabras podemos extraer que el BMW i3 será una especie de germen de todos los coches de la Serie 3 que están por venir próximamente.

Aunque aún falta hasta el 18 de marzo para la presentación oficial del nuevo BMW i3, la marca alemana ya ha ofrecido información sobre su versión 50 xDrive (de alta gama), que tendrá 460 CV de potencia, una autonomía de 640 kilómetros, y estará disponible en el mercado desde el segundo semestre de 2026. El futuro más inmediato de BMW ya se está revelando, y lo cierto es que mantiene toda la confianza que hasta ahora el fabricante germano ha reunido.