LO MEJOR DE LA SEMANA: BYD ATTO 3 EVO, WCA 2026 y la llegada de Geely a España

BYD acaba de presentar una evolución que pretende ser una revolución. Se trata del nuevo Atto 3 Evo. Un SUV que ha experimentado un cambio que va más allá de su diseño, con ligeras variaciones estéticas.

Mejorando además sus cualidades dinámicas y ofreciendo un interior más confortable y tecnológico, con una pantalla de 15,6 pulgadas y un cuadro digital más grande. Según la versión, puede recorrer hasta 700 kilómetros en ciclo urbano y más de 500 en mixto, admitiendo una potencia de carga de 220 kW-hora.

La versión Design cuenta con propulsión trasera y 313 CV, mientras que la Excellence ofrece tracción total y 429 CV.

BYD Atto 3 | BYD

Los World Car Awards ya han dado a conocer al ganador del premio “Persona del año 2026”. Entre los nominados se encontraban: Tisha Johnson, al frente del diseño de la marca Slate; Craig, Director de producto de General Motors, que lidera el desarrollo de mapas que sustentan el sistema Super Cruise; y el que finalmente ha sido el ganador, Oliver Zipse, presidente ejecutivo de BMW.

Durante su mandato, Zipse ha guiado al grupo alemán hacia una transformación tecnológica focalizada en la electrificación y la digitalización. Su liderazgo culmina con el lanzamiento de la gama BMW Neue Klasse, considerada la mayor revolución técnica en la historia de la marca. Por lo que ha sido considerado como la persona con mayor impacto positivo en la industria del automóvil durante el último año.

World Car Awards | Centímetros Cúbicos

Desde China aterriza otro fabricante en España, el gigante Geely inicia su actividad en nuestro país, dentro de su expansión en Europa. La marca apuesta por la electrificación con dos modelos: el eléctrico E5, un SUV con carga rápida y hasta 475 kilómetros de autonomía; y el híbrido enchufable Starray EM-i que puede recorrer hasta 943 kilómetros en ciclo combinado.

Ambos modelos llegan al mercado español con una estrategia que se basa en la seguridad, la tecnología y la eficiencia a un precio muy competitivo. Geely está desarrollando una red de concesionarios para estabilizarse en España.

Geely EX5 | Geely

Mazda ha presentado la tercera generación del CX-5. El nuevo SUV del segmento C de la marca japonesa llega más optimizado que nunca. Crece hasta los 4,69 metros y ofrece un maletero de 583 litros.

Además, el CX-5 estrena un interior digitalizado con un cuadro de instrumentos de 10,25”, pantalla central de hasta 15,6” con Google integrado y muchas aplicaciones para descargar. Tiene un eficiente motor gasolina microhíbrido de 141 CV y cambio automático de seis marchas.

Mazda CX-5 | Mazda

Renault España lleva 58 temporadas en la competición y éste 2026 lo abordan con más de una docena de campeonatos y 250.000 euros en premios. El equipo Alpine-Recalvi de Rallys, buscará el tercer título nacional de asfalto con el Alpine A110GT+, con Chema Reyes y Diego Sanjuán.

La Dacia Sandero Eco Cup, con coches movidos por GLP, también correrá por tierra y asfalto y premiará al ganador con un programa oficial en la Clio Series Spain de 2027.

Por su parte, el Renault Clio sigue siendo el rey de las Clio Trophy Spain de Asfalto y de Tierra. Y la Copa Clio continúa descubriendo promesas desde hace 40 años de forma ininterrumpida. El Renault Clio Rally5 es el protagonista de los certámenes, Trophy Canarias y Clio Trophy Galicia.

Nuevo Alpine A110 GT J. Rédélé | Alpine

La marca española Ebro nos invitó a poner a prueba nuestra conducción eficiente junto a otros compañeros en el primer Eco Rally Ebro, en un reto que premiaba la regularidad y la gestión energética.

En el evento se dieron cita los modelos híbridos e híbridos enchufables del fabricante español como el s400 HEV, de 211 caballos; los s700 y s800 PHEV de 279 caballos y hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica, con carga rápida y bidireccional; o su gran apuesta tecnológica: el s900 PHEV 4x4, con 425 CV y hasta 140 kilómetros de autonomía eléctrica.

La gama EBRO se beneficia Plan Auto+ de ayudas del Gobierno.

EBRO s900 | EBRO

Los motores del Toyota Gazoo Racing Spain ya están afinados para esta temporada. En el Campeonato del Mundo de Rallyes, Alejandro Cachón y Borja Rozada, afrontan su segunda temporada con el Toyota GR Yaris Rally2, tras su victoria en su categoría del Rallye de Japón la pasada temporada.

Isidre Esteve y Txema Villalobos compiten en el FIA World Rally-Raid Championship, a los mandos del DKR GR Hilux, con la mirada puesta en el Dakar 2027.

Mientras que en circuitos, la GR Cup Spain celebra su tercer año con el Toyota GR86 Circuit Pack y seis fines de semana de competición, entre ellos, el estreno del circuito de Fórmula 1 de Madrid. Con premios de más de 130.000 €, la GR Cup Spain refuerza su compromiso con los talentos jóvenes.