Con precio de Dacia este SUV coupé europeo con 7.000 euros de descuento y etiqueta ECO, es una compra inmejorable

El Citroën C4 ha sido el superventas de la casa en 2025 y para celebrarlo hay una versión híbrida automática, fabricada en España, con consumos bajísimos y un descuento que lo deja al nivel de los coches que se compran por necesidad y por precio. Tiene un exterior con aires de SUV, una altura contenida y una estética que gusta a mucha gente. Es práctico, cómodo y no da problemas en el día a día.

La diferencia real está debajo del capó, en su motor 1.2 turbo de tres cilindros, electrificado con tecnología MHEV de 48 V, 145 CV y en una caja automática de doble embrague de seis relaciones. Esa mezcla le permite ofrecer un consumo medio homologado de 4,7 litros a los 100, que, unido a la etiqueta ECO de la DGT, le da verdaderas ventajas de movilidad en ciudad y permite moverte con soltura sin pagar los precios desorbitados que suelen conllevar los SUV grandes. El equilibrio entre empuje y suavidad es sorprendente en un coche de estas características.

Por último, la oferta: un descuento que llega a los 7.908 euros sobre el precio de tarifa. Con ello, el C4 Max híbrido se queda en 23.316 euros, una cifra muy cercana a lo que piden algunas marcas generalistas por sus modelos de acceso. Si deseas un coche que no parezca uno más, que gaste poco y que te deje la vida resuelta, aquí tienes una combinación imbatible hoy en España.

Citroën C4 | Citroën

Equipamiento para el día a día

El acabado Max no es ninguna broma porque incluye lo que necesitas y algo más: llantas de 18 pulgadas, faros LED, instrumentación digital, pantalla táctil de 10 pulgadas con navegador, Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona y asistencias como el control de crucero adaptativo con Stop&Go, la frenada activa y el detector de puntos ciegos. No es lujo a lo bestia, pero sí en el sentido práctico, y da una buena percepción general cuando te subes y arrancas. En pocas palabras: que te sienta bien.

Tampoco faltan las ayudas que hoy son obligatorias para no sentirse en desventaja como los sensores de aparcamiento, la cámara trasera y varios asistentes de conducción que te alivian las tareas más engorrosas en ciudad y en carretera. Los asientos son cómodos, el maletero es suficiente para la familia más habitual (no numerosa) y los materiales, con algún recoveco mejorable, cumplen sobradamente para el uso diario. Es un coche que puedes llevar a diario sin rubor y, además, no te deja vendido cuando toca salir de la ciudad.

Su punto práctico es que la transmisión automática y la entrega de potencia hacen que conducirlo sea relajado. No es un deportivo, pero la respuesta es noble y la aceleración estática (0–100 km/h en torno a 8 segundos) deja claro que no vas a quedarte clavado en los adelantamientos. Para quien busca un coche sensato y cómodo, el C4 Max híbrido tiene la mezcla justa entre confort, eficiencia y equipamiento.

Citroën C4 | Citroën

Consumos y etiqueta ECO para la ciudad

El dato estrella es el consumo homologado de 4,7 L/100 km, que bajo condiciones reales, con manos y cabeza, es un número que se puede replicar si se conduce aprovechando las recuperaciones, no pegando acelerones tontos y moviéndose por ciudad con paciencia. La hibridación ligera de 48 V no convierte el coche en eléctrico, pero sí en un aliado que reduce consumos y emisiones puntuales, y sobre todo, que consigue la etiqueta ECO, que en muchas ciudades vale dinero y movilidad.

La etiqueta ECO te da cierto margen donde otros se quedan atascados, como el acceso a las zonas de bajas emisiones en muchas capitales y, en días complicados por restricciones, una patita para no quedarte fuera. Además, ese 4,7 l/100 km supone una ventaja económica clara frente a muchos gasolina puros de potencia similar. Si haces ciudad a diario y algún viaje de fin de semana, te compensa.

Recuerda que el consumo final depende del uso, de la carga que lleves y de cómo conduzcas, pero con sentido común, el C4 Hybrid es capaz de dejarte unas cifras que otros SUVs no alcanzan ni de coña, y eso con una ergonomía y una transmisión que ayudan a no despilfarrar nada.

Citroën C4 2024 | Citroën

Precio, condiciones y corre, que se acaba

Vamos al número que nos importa, porque con el descuento de casi 7.900 euros, el Citroën C4 Max Hybrid baja hasta unos 23.316 euros. Es una oferta sujeta a financiación y disponibilidad, pero es una cifra que convierte al C4 en una opción imbatible frente a varias propuestas equivalentes, y es que por lo que cuesta ahora te llevas un coche bien equipado, automático, fabricado en España y con etiqueta ECO. Pocas marcas pueden presumir de tanto por tan poco.

Si buscas la alternativa, piensa en un Dacia por su orientación económica: el C4 ofrece una puesta al día, un equipamiento más completo y un motor híbrido que justifica la compra si valoras consumos y confort. La guerra del precio está abierta, y Citroën ha soltado una bomba que obliga a mirar con lupa cualquier rival. Quien dude demasiado puede quedarse con la sensación de haber perdido una oportunidad real de ahorro y de coche útil.

Si necesitas un compacto con aire de SUV, automático, eficiente y con la etiqueta que ayuda a vivir en ciudad, el C4 Hybrid con este descuento es una opción que merece prueba y cálculo. No es una ganga eterna porque las ofertas caducan y los stocks vuelan. Si te interesa, lo lógico es ir ya a tu concesionario.