Europa se prepara para la llegada del coche eléctrico con más autonomía del mundo

Es difícil encontrar palabras para el fenómeno BYD. Ni siquiera el dato de febrero, registrando su mayor caída en ventas en seis años, ensombrece el éxito de la compañía china. Su abordaje a Europa sigue creciendo incluso a través de sus filiales, como Denza, especializada en coches eléctricos de lujo y que ahora presenta el que definen como el vehículo con mayor autonomía eléctrica del mundo.

El Denza Z9 GT es un shooting brake (una berlina grande de habitáculo corto que se extiende de forma ovalada hacia su parte trasera) que ni siquiera ha llegado a Europa pero ya ha anunciado que su última actualización también aterrizará en el continente. Esa es la confianza que existe en China, y especialmente en BYD, sobre el establecimiento de sus modelos en el mercado europeo.

Doble batería

Este Denza Z9 GT de cinco plazas que mide 5,195 metros de largo y 1,5 metros de alto. En un principio, se había anunciado que estaría disponible con una motorización híbrida enchufable y otra totalmente eléctrica con 630 kilómetros de autonomía. Pues ahora añaden una tercera alternativa, también 100% eléctrica pero que alcanza 1.068 kilómetros de autonomía gracias a dos baterías de 122,5 kWh y 102,3 kWh.

Denza Z9 GT | Denza

Según BYD, el Denza Z9 GT es el coche eléctrico con más autonomía de todo el mundo, y razón no le falta porque buceando en el mercado encontramos vehículos que se le acercan, pero se quedan en eso. Por ejemplo, el NIO ET7, el Zeekr 001 o el Lucid Air. Tienen algo en común, son modelos chinos, excepto el Lucid Air, que nació en Estados Unidos.

Varias motorizaciones

El Denza Z9GT con mayor autonomía también incorpora una motorización con tres motores, uno en el eje delantero y dos en el trasero, para sumar1156 CV (con 270 km/h de velocidad máxima), superando en 189 CV a la potencia del eléctrico con menos autonomía. Existe otra alternativa de solo un motor para tracción trasera con 503 CV y que su velocidad máxima asciende 240 km/h.

La llegada del Denza Z9GT a Europa estaba prevista para finales del año pasado. No obstante, su lanzamiento se ha postergado aunque ya se ha emprendido la campaña para publicitarlo. Aunque no haya una fecha marcada, debería poderse comprar ya en el continente este mismo año. No será el único Denza que aterrice en los próximos meses en Europa, ya se espera el D9, un monovolumen grande de hasta 7 plazas.