La batalla de los maleteros: el Seat Ibiza, el más vendido del 2026, contra sus rivales

Ni Dacia Sandero ni Peugeot 208. Tampoco el Toyota Corolla, el rey de los híbridos. Ni siquiera el Renault Clio, que con un esquema híbrido mejorado y potenciado quiere amenazar. No, ninguno de estos. La actualidad más pura indica que el Seat Ibiza es el modelo más vendido de España en el acumulado del 2026. Si bien hay mucho recorrido por delante, los clientes han hablado y el coche español, hasta aquí, manda. Hay razones que explican su posición de privilegio. ¿Influye el volumen de carga en estos resultados?

La actualización mediante el modelo 2026 fue vital para este cimbronazo comercial. La clave del Ibiza actual pasa por un reciente lavado de cara acentuado en el frontal, un tratamiento que eleva la calidad del interior y una mejora en las opciones de personalización. Tres factores acompañados por su precio competitivo de poco más de 15.000 euros, más barato que el japonés y los dos franceses mencionados. Ahora bien, dado que lo que ocurre a las espaldas de los ocupantes traseros es fundamental en los utilitarios e ingiere en la consideración del comprador, supondríamos que el salido de Martorell también se impone a sus rivales en ese aspecto, pero…

Seat Ibiza | Seat

Donde el nuevo Seat Ibiza no ha cambiado es en la capacidad de su maletero, que sigue ofreciendo un volumen básico de 355 litros, creciendo éste hasta los 1.165 litros con los asientos abatidos. Un volumen que aprueba sobremanera, aunque haya mejores en su segmento.

Los maleteros rivales del Seat Ibiza, el modelo más vendido del acumulado 2026 en España

El Dacia Sandero, de hecho, hace de su maletero una de sus principales fortalezas, ya que con sus 410 litros estándar –1.455 litros con las banquetas plegadas– saca notable y amplia ventaja. Entre los urbanos de segmento B hay uno que no figura entre los más populares, pero que se vuelve recomendable analizado desde el espacio de carga y es el que, en este apartado, más le compite al compacto de Dacia. Es el Skoda Fabia, que garantiza 380 litros mínimos y 1.190 con los respaldos acostados.

Seat Ibiza | Seat

El Toyota Corolla en su versión superventas, la de 140 CV, supera al Ibiza con sus 361 litros básicos. Su capacidad disminuye en la opción de motor Hybrid 200 –178 CV–, en la que el volumen estándar baja a 313 litros. En la comparación con ambas variantes del Corolla, el Seat se impone cuando los asientos traseros se abaten, ya que el hatchback japonés se queda en 1.052 litros. Con el Renault Clio pasa algo similar: depende de con qué versión se compare.

El nuevo full-hybrid E-Tech resigna volumen y firma hasta 309/1.094 litros. En modo gasolina, el paralelismo más atinado dado que el Ibiza sale de fábrica únicamente de esa manera, el del rombo se convierte en uno de los mejores al contar con 391 litros mínimos. Con el otro francés, el Peugeot 208 híbrido, las cosas están más parejas, ya que anuncia 352 litros básicos y amplía sus posibilidades a 1.163 litros máximos si se abate toda la fila trasera.