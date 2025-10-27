Un camión de gran tonelaje daña gravemente en los arcos de un acueducto del siglo XVIII

Un camión de gran tonelaje ha ocasionado este jueves importantes daños en los arcos del acueducto de El Cobre, una estructura datada de la segunda mitad del siglo XVIII que se encuentra en Algeciras (Cádiz), cuando el vehículo ha intentado pasar por debajo de uno de ellos.

El suceso se ha registrado en torno a las 07,30 horas de este jueves, desplazando a tres dotaciones de la Policía Local para comprobar que el conductor se encontraba en perfectas condiciones para circular y que el camión contaba con seguro en vigor, levantando el pertinente atestado por el siniestro.

Alcalde de Algeciras con El Cobre | Ayuntamiento de Algeciras

Al mismo tiempo, han trabajado sobre el terreno técnicos de las delegaciones municipales de Urbanismo y de Cultura, que ya han comenzado a redactar los preceptivos informes que servirán para evaluar y cuantificar los daños provocados, y para establecer los mecanismos de rehabilitación del arco afectado.

El camión ha resultado averiado a consecuencias del accidente, por lo que va a tener que ser retirado por otro vehículo, y los escombros derivados del hecho ya han sido retirados, quedando la zona cerrada a la circulación rodada y de personas por razones de seguridad.