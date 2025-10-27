laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

¿Qué estás buscando?

HASTA 633 DE AUTONOMÍA

Así es el nuevo KIA EV4 Fastback GT Line, la versión más futurista del modelo coreano

El Kia EV4 no se conforma con ser un coche llamativo y tecnológico, también tiene cualidades suficientes para ser de los más eficientes del mercado.

KIA EV4 EV4 FASTBACK GT Line

Publicidad

Víctor Cerón Huertas
Publicado:

Parece que ya está todo inventado, pero la gente de KIA está dándole un giro de tuerca a todo lo conocido. Un ejemplo es su nueva incorporación a la familia, el EV4.

La versión GT Line, tiene un aspecto futurista, con un frontal denominado “Tiger Face”, con ópticas en forma de boomerang, unidas por una franja que recorre el capó. El lateral es muy limpio, en el que destacan las llantas “mecanizadas” de 19 pulgadas. En la parte de atrás, cuenta con un portón que da acceso al maletero, con 490 litros de capacidad.

KIA EV4 GT LINE
KIA EV4 GT LINE | CC

El interior está a la altura de su exterior, con un nuevo volante multifunción con el selector de marcha al lado de la columna de dirección. El salpicadero está gobernado por un display que aloja tres pantallas, que suman en total 30 pulgadas.

Prueba Kia EV4 GT Line
Prueba Kia EV4 GT Line | CC

Los argumentos que pone sobre la mesa el EV4 son muy potentes: 625 kilómetros para el hatchback y 633 para esta carrocería fastback. De momento, solo está disponible un motor de 204 CV.

Es muy eficiente, homologa solo 14,6 kWh a los 100 km. Este consumo se consigue no solamente gracias a su motor eléctrico, sino también a una frenada regenerativa bien calibrada.

LO MEJOR DE LA SEMANA: la vuelta del Honda Prelude, el nuevo Alfa Romeo Tonale y los 60 años del Ford Transit

Honda Prelude
Antena 3» Noticias Motor

Publicidad

Publicidad