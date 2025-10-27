Así es el nuevo KIA EV4 Fastback GT Line, la versión más futurista del modelo coreano

Parece que ya está todo inventado, pero la gente de KIA está dándole un giro de tuerca a todo lo conocido. Un ejemplo es su nueva incorporación a la familia, el EV4.

La versión GT Line, tiene un aspecto futurista, con un frontal denominado “Tiger Face”, con ópticas en forma de boomerang, unidas por una franja que recorre el capó. El lateral es muy limpio, en el que destacan las llantas “mecanizadas” de 19 pulgadas. En la parte de atrás, cuenta con un portón que da acceso al maletero, con 490 litros de capacidad.

KIA EV4 GT LINE | CC

El interior está a la altura de su exterior, con un nuevo volante multifunción con el selector de marcha al lado de la columna de dirección. El salpicadero está gobernado por un display que aloja tres pantallas, que suman en total 30 pulgadas.

Prueba Kia EV4 GT Line | CC

Los argumentos que pone sobre la mesa el EV4 son muy potentes: 625 kilómetros para el hatchback y 633 para esta carrocería fastback. De momento, solo está disponible un motor de 204 CV.

Es muy eficiente, homologa solo 14,6 kWh a los 100 km. Este consumo se consigue no solamente gracias a su motor eléctrico, sino también a una frenada regenerativa bien calibrada.