La nueva campaña de la DGT: "Puedes morir o perder tu vida"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado este miércoles una nueva campaña de comunicación con la que quiere recordar a los conductores que "una imprudencia, por pequeña que parezca, puede provocar un siniestro mortal cuyas consecuencias" perseguirán a las víctimas el resto de la vida.

Así, el eslogan 'En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida' resume la idea que se quiere transmitir: "Cuando sobrevives a un siniestro de tráfico mortal que has provocado, en realidad estás muerto en vida, ya que ese suceso traumático va a acompañarte para siempre, con consecuencias muy duras que tendrás que soportar el resto de tu vida".

Accidente de tráfico | EFE

En concreto, en el anuncio se puede ver a un conductor que, en cuestión de segundos, pasa de ir circulando con normalidad a provocar un siniestro en el que fallecen una madre y su hija por haber mirado un mensaje en el móvil y haber apartado los ojos de la carretera.

"Tras el impacto llegan las consecuencias, no sólo físicas, sino también psicológicas o judiciales que acompañarán al protagonista el resto de su vida: insomnio, ansiedad, pastillas, una condena penal", ha subrayado la DGT.

accidente | atresmedia

Tráfico pretende trasladar el mensaje de que "las consecuencias de un siniestro de tráfico son reales, profundas y para toda la vida y que, en muchos casos, el siniestro se desencadena por una decisión del conductor que la mayoría de las veces podría haberse evitado como una distracción, una velocidad inadecuada, conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas o conducir con sueño".