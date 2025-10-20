El último bastión de los coches de combustión será el gran referente español: el SEAT León aguantará con motor térmico hasta 2029

El SEAT León, uno de los modelos más populares y queridos de la firma española, tiene el futuro asegurado. Para el año 2029 verá como una nueva generación se pone en circulación, aunque antes de que eso ocurra, en 2028, llegará una nueva versión híbrida a la gama.

SEAT se ha quedado ligeramente atrás en cuanto a su gama actual de modelos. CUPRA ha tomado la delantera y se ha hecho muy fuerte, hasta quedarse con el protagonismo y las inversiones. Mientras tanto, la firma española todavía busca cómo mantener su actividad, la cual, parece pasar por modelos “para las masas”, coches menos aspiracionales que los CUPRA, pero no por ello menos interesantes.

De hecho, el León, uno de los modelos más populares de la marca, ya tiene el futuro asegurado con nuevas versiones híbridas incluidas, que le hace falta, y mucho, para poder levantar ventas y ponerse al nivel de los rivales.

Seat León FR e-Hybrid | SEAT

El SEAT León se renovará en 2029

La primera vez que apareció el SEAT León en el mercado, allá por los años 90, nadie esperaba que tuviera tanto éxito. Hoy es uno de los pilares de la marca y recibirá algunos cambios de cara a los próximos años. El objetivo es mantener la competitividad en un segmento cada día más difícil, pues los usuarios ya no recurren tanto a la compra de compactos.

Primero se renovarán los Ibiza y Arona, para, después, hacer lo propio con el León. Se espera que lleguen nuevos propulsores mild hybrid en 2027 y un nuevo híbrido convencional en 2028. Todavía falta mucho tiempo y, quizá, cuando lleguen, sea tarde para el modelo.

De todas formas, se sabe que, para 2029, el SEAT León se renovará por completo, aunque sus detalles todavía se desconocen. Sin embargo, hay algo que nos da muchas pistas: su parentesco con el Volkswagen Golf. El León y el Golf siempre han compartido muchas cosas, y es lógico que siga siendo así en el futuro.

Seat León | motor.atresmedia.com

Resistirá asociado a SEAT

Si eres fan del SEAT León o tienes buenos recuerdos ligados al modelo, debes saber que todavía después del 2029 podrás seguir comprando un SEAT León con motor de combustión a precio asequible. Si bien es cierto que parece que el CUPRA León apostaría por una versión 100% eléctrica, en la línea del CUPRA Born o el nuevo CUPRA Raval, el planteamiento de SEAT sería tratar de quedarse como una opción más económica, y la apuesta sería prolongar la vida de los motores de combustión ya desarrollados para sacar la máxima rentabilidad a estos. Así se ofrecería un coche más barato.

El jefe de producto de la marca, Carlos Galindo, estuvo hablando con la gente de la revista británica Autocar y comentó algunas cosas que aclaran un poco el futuro de la marca: “todavía tenemos muchos clientes jóvenes que quieren tener su primer coche y adentrarse en nuestra marca, y SEAT representa a estos jóvenes clientes mejor que cualquier otra [marca]”.

SEAT tendrá un planteamiento juvenil, con modelos dinámicos y con cierto toque deportivo, pero enfocado, en gran parte, a ese urba style que tanto gusta en las grandes ciudades.