La brutal cuesta de Barcelona, viral de TikTok, e imposible para casi cualquier conductor

En el ciclismo, es muy común ver a los corredores subir cuestas imposibles, que son tan empinadas que muchos creemos que poder subirlas es de extraterrestres. Los organizadores de las grandes vueltas buscan los puertos de montaña más exigentes, para exprimir al máximo las capacidades de los deportistas.

En las ciudades también podemos encontrar calles con cuestas muy pronunciadas, pero ninguna como esta, que se encuentra en el centro de Barcelona, y parece más propia de la Vuelta Ciclista a España que de una ciudad, que se ha hecho viral gracias a Tik Tok.

Porque uno de los mayores miedos de los conductores es tener que quedarse parado en medio de una cuesta. Conseguir que no se cale el coche, o que se mueva hacia atrás, es una tarea complicada, que requiere de un buen manejo de embrague, freno y acelerador.

La calle Conca de Tremp, en Barcelona, es famosa por su pendiente casi imposible. Un 20% de inclinación que la ha convertido en la pesadilla para los conductores, sobre todo para los de la autoescuela, ya que muchos profesores llevan allí a sus alumnos, para que aprendan a salir en una cuesta.

Esta ‘terrorífica’ pendiente también es conocida como ‘la cuesta de Tik Tok’ gracias a su viralidad en esta red social. Un reconocimiento que ha llegado gracias a un usuario de la plataforma, PowerFit3, que ha acumulado más de 200.000 seguidores gracias a publicar vídeos en esta calle.

En sus vídeos se pueden observar los atascos que se producen en la calle Conca de Tremp, y las dificultades que tienen muchos usuarios para poder salir de ella. Tiene publicaciones muy virales, con millones de visualizaciones.

La última que se ha hecho muy viral cuenta con 22 millones de visualizaciones, donde una persona no puede con esta cuesta, y una peatona tiene que ‘sacarle’ el coche, para que pueda continuar su marcha.

Además, esta calle tiene una dificultad extra. Si has tenido suerte de no tener que pararte, y has podido superar sin mayores problemas la cuesta, al final de ella se encuentra un paso de peatones, que puede provocar una parada justo al final del recorrido.

Si quieres comprobar tus habilidades con el manejo del embrague, esta cuesta es una verdadera prueba de fuego, y es muy difícil de superar.