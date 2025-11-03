Llega a España el nuevo Eclipse Cross, el SUV compacto y eléctrico de Mitsubishi

Por fin llega a nuestro país el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross, el nuevo SUV eléctrico de la compañía que dispone de una batería de iones de litio de 87 kWh y un motor que permite una potencia de hasta 160 kW (220 CV) y 300 Nm de par máximo.

En cuanto a las prestaciones de este modelo, el motor eléctrico de tracción delantera puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h.

Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi

Novedades en el diseño

En cuanto al diseño exterior del nuevo Eclipse Cross, este modelo presenta una evolución sobre su anterior generación de combustión con un nuevo lenguaje de diseño y que se expresa en el distintivo frontal 'Dynamic Shield'. Cuenta con una nueva parrilla tridimensional en forma de panal, un morro y laterales más robustos y unos faros de luces diurnas formadas por cinco trazos de línea y unas luces nocturnas por medio unos faros casi invisibles.

Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi

En el interior destacan su pantalla de infoentretenimiento y la de instrumentos, ambas de 12,3 pulgadas. La firma japonesa ha confirmado que han mejorado sus materiales en los asientos, han instalado una nueva iluminación ambiental LED, un techo de cristal con la posibilidad de cambiar su color u apariencia y un sistema de infoentretenimiento con control por voz mediante Google Assistant, además de compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi

En materia de seguridad, el modelo introduce un conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor con el programa 'Mi-Pilot', que integra el control de crucero adaptativo y el centrado de carril, o el frenado automático de emergencia trasero, entre los principales ADAS.

Este modelo estará disponible en los acabados Kaiteki y Kaiteki + desde 43.900 euros sin descontar ayudas. Por último, Mitsubitshi ofrece ocho años o 160.000 kilómetros de garantía para aquellos clientes que decidan adquirir este nuevo vehículo.