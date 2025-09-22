Aston Martin lanza un coche que sí vas a poder comprar, aunque quizás no tenga la potencia que esperas

Mientras esperamos a que Aston Martin espabile para que Fernando Alonso nos pueda brindar su victoria 33 en la Fórmula 1, la marca británica ha lanzado un vehículo bastante particular y que ha suscitado muchísimas reacciones. Es pequeñísimo, no requiere carné de conducir y su potencia es reducidísima. Lo puedes pilotar, pero no podrás ocuparlo. Se trata de un carrito de lujo para bebés que saldrá al mercado a finales de este año.

No es que Aston Martin acostumbren a fabricar este tipo de artículos, sino que surge de una colaboración con la empresa de productos para bebés Egg. El director de diversificación de marcas en la compañía británica, Stefano Saporetti, afirma que “esta colaboración con Egg representa una sinergia perfecta, extendiendo la esencia misma de Aston Martin a un nuevo capítulo en las vidas de nuestros clientes".

Carrito egg Aston Martin | Aston Martin

Como el F1 de Alonso

Lo más curioso es que cuando ves el carrito está claro que mantiene el espíritu de cualquier coche de la elegancia que caracteriza a Aston Martin. Incluso respeta los colores de la marca. Está disponible en color verde oscuro como en el F1 de Alonso o en gris o blanco.

Quizá os preguntaréis en qué se diferencia un carrito de bebés normativo a uno de alta gama. Además de en la trabajada estética, en los materiales. Este Aston Martin está hecho con tela de espiga y el mismo cuero que se usa para el interior de los vehículos de la compañía, cuyo logo está por todos lados, en el capote, las ruedas o el “volante”.

Carrito egg Aston Martin | Aston Martin

Agradable "conducción"

La calidad también se nota en su conducción suave y en la agilidad de su dirección. Y hablar de un carrito de bebés en los mismos términos en los que opinamos sobre un coche es porque hay motivos para ello. Realmente, Aston Martin ha logrado transportar las cualidades de pilotaje de sus vehículos a este carrito fácil y agradable de manejar.

Y aunque esta noticia parece una broma, la verdad es que otros fabricantes de coches de alta gama ya se han lanzado antes del mercado de los carritos de bebés, como BMW, Mercedes-Benz o Lamborghini.

Carrito egg Aston Martin | Aston Martin

Ninguno de estos carritos es barato, obvio, y en el caso del de Aston Martin se espera que cueste entre 1.500 y 2.000 euros. Con este carrito de bebés de Aston Martin, los enanos que nazcan en familias de la élite económica podrán acostumbrarse desde recién nacidos a los coches que conducirán en el futuro. Es un Aston Martin que podrás comprar, aunque incluso así, no será barato.