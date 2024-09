Aston Martin ya tiene a su otra estrella de la Fórmula 1, Adrian Newey

Era prácticamente un secreto a voces, pero faltaba la confirmación. Aston Martin aprovechó que septiembre era la fecha en la que Red Bull Racing permitía hacer un anuncio sobre su futuro para confirmar el fichaje de Adrian Newey, uno de los grandes genios de la Fórmula 1 de las últimas décadas, el cual abandonará la escudería con sede en Milton Keynes a finales del primer trimestre de 2025 con destino a Silverstone, donde se encuentran las instalaciones de la actual formación en la que milita Fernando Alonso.

La contratación del diseñador británico responde a la tarea que está realizando de un tiempo a esta parte Lawrence Stroll para fortalecer aún más el organigrama de la escudería verde, en la cual ya se encuentran hombres fuertes de la Fórmula 1 como Andy Cowell y Dan Fallows y a la que se sumará también en los próximos meses Enrico Cardile proveniente de Ferrari y Adrian Newey con Red Bull como punto de partida.

Miami fue una de las últimas apariciones de Newey con Red Bull | Red Bull Content Pool

Todo parece señalar que Aston Martin está quemando todas las naves con vistas a 2026, año en el que se producirá el cambio reglamentario, estrenando tanto normativa técnica para los monoplazas como para las unidades de potencia. Es por ello que han buscado reforzarse con el que es considerado como uno de los grandes referentes a la hora de estudiar y escudriñar cada uno de los entresijos de este grupo de reglas.

Newey ha trabajado entre otros para Williams, McLaren y Red Bull, así como en otros proyectos previos con menor presupuesto y trascendencia como el de Leyton House u otras categorías como en la CART americana, además de haber creado en colaboración con Aston Martin en el desarrollo del Valkyrie y con Red Bull Technologies en el del RB17, el que será el primer hiperdeportivo para circuito (no confundir con los Le Mans Hypercar que compiten en el WEC) que lleve la firma de las bebidas energéticas.

En su palmarés se encuentran 12 títulos de constructores y 13 los mundiales que han conseguido los pilotos que han conducido sus coches, por lo que se puede decir que es un refuerzo de lujo para un proyecto que tuvo su gran espaldarazo en los primeros meses de 2023, cuando el AMR23 logró un rendimiento que permitió a Fernando Alonso volver a pelear por los podios, sólo superado por Red Bull.

El cambio de aires no será traumático para Newey | Red Bull Content Pool

El cambio de aires no supondrá muchos quebraderos de cabeza para Newey, con una distancia de poco más de una veintena de kilómetros entre la que ha sido su casa desde 2006, Milton Keynes, hasta las renovadas instalaciones de Aston Martin en Silverstone, pero sí será un aliciente para el diseñador, no sólo por trabajar con uno de los pilotos que más respeta en la parrilla, Fernando Alonso, si no por dar rienda suelta a todo su ingenio y creatividad a la hora de interpretar un nuevo reglamento, aunque con los estribos que supone en la actualidad el techo presupuestario.

No se puede decir que el fichaje de Adrian Newey sea la contratación de su nuevo ‘James Bond’, pero sin duda, se puede decir que la firma de Gaydon ha encontrado la figura más cercana que puede haber en la Fórmula 1 de ‘Q’, el personaje del MI6 que se encarga de darle todo tipo de gadgets a 007 para que este cumpla con sus misiones.