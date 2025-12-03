El Plan Auto Plus sustituye al MOVES III: así serán ahora las ayudas para comprar coche

El presidente del Gobierno ha confirmado hoy el lanzamiento del nuevo Plan Auto Plus, el programa que sustituirá al MOVES y que cambiará por completo la forma en la que España gestiona las ayudas a la compra de vehículos electrificados. El mensaje ha sido claro: las ayudas empezarán en 2026 y serán gestionadas directamente por el Estado, sin intervención de las comunidades autónomas.

Adiós a las diferencias entre comunidades

Hasta ahora, cada autonomía decidía cuándo abría las convocatorias, cuánto dinero quedaba y cuánto tardaba en pagarlo. El resultado era un sistema lento, desigual y desesperante para compradores y concesionarios.

El Plan Auto Plus cierra esa etapa. Con un único organismo estatal al mando, el Gobierno promete:

Un acceso igual para todos los ciudadanos.

Trámites más rápidos y sin esperas interminables.

Un control centralizado del presupuesto, sin “agotar fondos” por territorios.

Mayor seguridad para aplicar los descuentos directamente en la factura.

Concesionario de coches | Europa Press

El ejemplo de la DANA: por qué lo centralizado funciona

Para explicar el cambio, el presidente ha recurrido a un caso concreto: las ayudas a quienes perdieron su coche durante la DANA. En aquella situación, el Estado reaccionó con rapidez, gestionando las compensaciones de forma unificada y sin depender de procesos autonómicos.

Ese modelo es el que el Gobierno quiere replicar ahora: si la gestión centralizada funcionó en una emergencia, también puede hacerlo en un plan estructural para impulsar la movilidad electrificada.

Un plan para arrancar en 2026 y mantenerse en el tiempo

Aunque no se han detallado aún los requisitos o las cuantías específicas, el presidente ha fijado la hoja de ruta:

Puesta en marcha en 2026 .

. Gestión única desde el Estado.

Un programa orientado a la electrificación, la industria y la infraestructura.

Un marco estable para que compradores, marcas y concesionarios puedan planificar sin incertidumbre.

El objetivo es que Auto Plus no solo incentive la compra de eléctricos e híbridos enchufables, sino que sirva como herramienta para reforzar la industria del automóvil y acelerar la transición energética en España.

¿Pagaremos menos en concesionarios?

A priori, si se aplica como las ayudas de los afectados por la DANA, aquellos concesionarios adheridos al plan ofrecerían los vehículos al precio con el descuento incluido.

Si bien es cierto que hubo concesionarios que no se adhirieron al plan en su momento, también es verdad que este nuevo plan se ha diseñado en conjunto con las entidades privadas y que no deriva de una situación de emergencia de imprevista, por lo que es de esperar que para cuando empiecen a ofrecerse las ayudas en el 2026 los concesionarios ya estén al día y puedan ofrecer directamente los vehículos con precio especial.

Aun así, todavía queda esperar a ver cómo se va desarrollando todo el panorama, y cómo se hacen realidad las promesas y propuestas planteadas hoy. Desde luego, las ayudas son necesarias para impulsar la movilidad en España. Y muchos son los que están esperando a que se concreten para decidir si finalmente se pasan o no al coche eléctrico.