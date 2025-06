Así es el primer pick-up eléctrico con tracción total y cinco estrellas Euro NCAP que se puede comprar en España

Al verlo, ha venido a la mente el caso de la RAM 1500 Rev, pero esto no se trata de ingeniería norteamericana. Una pick-up cien por ciento eléctrica para Europa no podía llegar de otro que no fuera un fabricante chino. Es, de hecho, la primera camioneta cero emisiones en desembarcar al mercado español, pues ni la Ford F-150 Lightning ni la mencionada de Stellantis son de momento una opción en el país, mientras la Toyota Hilux, a la espera de la versión eléctrica prometida que por tamaño sería una rival directa, por ahora se limita a su híbrida con arquitectura de 48 voltios.

Como para que no te queden dudas, como invitándote al mundo de las pick-up con etiqueta "0", Maxus Automotive se encarga de que la Maxus eTerron 9 te impacte con su nombre grabado en su frontal al mejor estilo RAM. Pero esta mediana china funciona como un anticipo de lo que podría expandirse pronto. Un diseño algo futurista, familiarizado con, por ejemplo, la Toyota EPU Concept. A su manera, su parecido con esta en molduras de paneles de carrocería, techo y pilares es notable.

Paralelismo que hasta puede extenderse cuando abrimos las puertas. La cabina tiene la esencia minimalista del concepto japonés, aunque con una propuesta algo más terrenal, lo que es lógico. El volante es de cuero como la tapicería de los asientos, presenta un leve corte inferior y tiene calefacción y ajuste de profundidad y altura.

MAXUS ETERRON 9 | MAXUS

Mucha seguridad y asistencia; autonomía de casi 600 km

Junto al sofisticado panel central en el que se incluye el selector de marchas, el volante sintetiza el lenguaje general del interior, pero está hasta el cuello de botones multifunción y puede que tengamos que tomarnos un tiempo para acostumbrarnos a tener todo bajo control. El equipamiento interior es de muy buen nivel, dentro del cual destacan las pantallas multimedia y para el conductor, ambas de 12,3 pulgadas, unidas en una gran pantalla.

Este chino de 5,5 metros de largo, dos metros de ancho y 1,87 de alto llega a España con un más que amplio sistema de seguridad y asistencia a la conducción, y no está mal dado el riesgo que siempre implica poner un vehículo de estos en las calles, tanto para quienes van dentro como para los peatones, ciclistas, motociclistas y otros coches. Incluyendo la seguridad pasiva y las luces delanteras Full LED, cuenta en total con 34 funciones, y eso sin tener en cuenta otras cualidades como el antideslumbramiento del retrovisor interior digital.

Los méritos fueron suficientes para obtener las cinco estrellas en la evaluación del Euro NCAP. Primera pick-up toda eléctrica de tracción trasera en el continente, primera pick-up eléctrica para los españoles, a quienes les espera una potencia total de 320 caballos y un par máximo de 700 Nm –mayor potencia y par para el motor trasero, un consumo en ciclo mixto de 26,7 kWh/100 km y una autonomía en ciudad de casi 600 km, de 580 para ser exacto, en tanto la combinada baja a 430 km en los papeles.