Así es la aparentemente inofensiva actividad que puede conllevar hasta 6.000 euros de multa

Aprovechar el gran espacio de un coche o una furgoneta camperizada puede ser una buena idea ya no solo para disfrutar en familia o con amigos, sino también para ahorrar unos cuantos de euros en nuestra escapada. Sin embargo, este ahorro puede volverse en nuestra contra si no somos precavidos, ya que en caso de estacionar el vehículo para dormir en un lugar no destinado a ello puede suponer una multa de 6.000 euros.

Y es que la DGT sanciona a aquellos que, intencionadamente o no, estacionan su furgoneta o coche en lugares peligrosos para la circulación o que directamente no están habilitados para aparcar y mucho menos acampar. Así que si te gustan las escapadas en coche y dormir en este, es mejor que sepas dónde puedes estacionar.

La dura sanción de la DGT por dormir en el coche en lugares inadecuados para hacerlo

Para ello, debemos aclarar que pernoctar y acampar no es lo mismo, siendo lo primero la actividad de dormir en el coche y, mientras éste esté bien estacionado, no debería suponer ningún problema. Lo es cuando aparcamos en lugares inapropiados y más cuando decidimos acampar y depositar objetos fuera del vehículo, lo que puede derivar en la ya mencionada cuantiosa multa.

Y es que existen campings y zonas habilitadas para no solo aparcar nuestro coche o furgoneta, sino también para dormir en este y sacar fuera mesas, hornillos o cualquier tipo de elemento siempre y cuando el lugar lo permita. De lo contrario, nos podemos enfrentar a 6.000 euros de multa, aunque todo dependerá de diversos factores.

Esto se debe a que no es lo mismo sacar una mesa y unas sillas en mitad del monte, por ejemplo, que encender un fuego o un camping gas fuera del vehículo con los riesgos que estos conllevan de incendio. A su vez, aparcar en parques naturales, playas o zonas en las que el acceso con vehículo está prohibido, puede implicar una multa de 40 euros por metro cuadrado ocupado incorrectamente.

Y es que, aunque no lleguemos a acampar, pasar la noche en un vehículo que está mal estacionado supone también multas comprendidas entre 50 y 150 euros. En ningún momento se contempla la retirada de puntos del carnet, pero si hay un incendio acampando y se determina que somos el culpable, estaríamos cometiendo un delito que conlleva penas de cárcel.

