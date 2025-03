Ágil, tecnológico y con unos consumos de risa, este SUV francés te encantará

El Renault Austral E no lo tiene fácil en el mercado, pues milita en uno de los segmentos más competidos de Europa, entre los SUV compactos. Y precisamente por ello, Renault no ha dejado nada al azar con el Austral E, ni en diseño, ni en tecnología, ni tampoco en equipamiento. Es uno de los SUV compactos más interesantes del mercado, sobre todo si eres amante de los coches ágiles y divertidos de conducir, pues entre los de su tipo, este modelo francés tiene mucho que decir.

La variedad en entre los SUV compactos es abrumadora, hay un coche para cada usuario y, sin exagerar, para cada situación. Puedes encontrar modelos cómodos y fáciles de llevar, otros que apuestan más por la tecnología y el diseño, están los que buscan un término medio entre calidad y precio de venta, así como los modelos que ofrecen un talante más deportivo que la media, en busca de los conductores más atrevidos y pasionales. Incluso hay modelos que tienen un comportamiento en carretera intachable, y al mismo tiempo, pueden adentrarse en caminos de tierra con una soltura muy llamativa.

En este último tipo de coches podríamos meter al Renault Austral E, entre los que ofrecen un comportamiento en carretera de primer nivel, pero también pueden circular por caminos de tierra de forma muy solvente, y no solo eso, sino que se puede llevar un ritmo endiablado, con algún que otro derrape, con un control total y una diversión máxima.

200 CV con etiqueta ECO

Así va el nuevo Renault Austral E-tech, un SUV que con el sello tecnológico de la 'Renaulution' |

Uno de los mejores argumentos del Renault Austral E son sus prestaciones, las cuales, no sería posible, lógicamente, sin un buen grupo motor. Concretamente, el Austral E presume de uno de los mejores grupos propulsores híbridos del mercado, digno rival de los híbridos de Toyota tanto por prestaciones, como por consumos o agrado de uso.

Se compone de un motor gasolina con 131 CV y 205 Nm de par, asistido por dos motores eléctricos, uno con 34 Cv y otro con 68 CV. Entre todos, la potencia obtenida es de 200 CV, que se gestionan mediante un cambio automático bastante particular, pero de funcionamiento excepcional.

El Renault Austral E es un coche cuyas prestaciones podríamos considerar en la media actual, y esto último es importante, porque cualquier coche de antaño con 200 CV supera con holgura los 175 km/h que alcanza como velocidad máxima el modelo francés. No obstante, los consumos no son, ni de lejos, igual de buenos, ya que el Austral híbrido con 200 CV anuncia un consumo de 4,5 litros cada 100 kilómetros.

Un equipamiento muy completo

Renault Austral | Renault

Cualquier coche actual no podrá hacer nada en el mercado si, a cambio de una buena oferta, no cuenta con un buen equipamiento. Ocurre, como ocurre siempre, que todos queremos el mejor coche posible, al menor coste posible y eso, todos los sabemos, no se puede tener. Por eso, es importante la relación precio-equipamiento, donde el Austral logra una buena nota.

Hacer una lista de todo lo que incorpora sería como escribir un testamento, basta con decir que en cuestión de sistemas electrónicos y asistentes a la conducción no falta nada. Tampoco faltan las pantallas para multimedia e instrumentación, conexión para dispositivos móviles y carga inalámbrica. Todos, como siempre, según versión.

Interesante, aunque haya que pagar aparte por ello, es el eje trasero autodireccional. Renault siempre ha tenido coches cuyo comportamiento en carretera es muy bueno, pero la presencia del eje trasero direccional convierte al Renault Austral en uno de los coches más ágiles de su segmento. No hay curva lo suficientemente complicada, ni calle lo suficientemente esquinada, para que el Renault Austral E se vea en problemas.