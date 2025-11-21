Activa esta opción en Google Maps y empieza a gastar menos gasolina desde hoy

Muchos conductores utilizan Google Maps a diario sin saber que la aplicación puede ayudarles a gastar menos combustible. Lo habitual es introducir un destino y seguir la ruta más rápida, pero la app incluye ajustes pensados específicamente para reducir consumos y optimizar cada trayecto. Activarlos es sencillo y puede marcar la diferencia, sobre todo en recorridos habituales o en viajes largos.

Dentro de Google Maps, basta con abrir el menú de ajustes y entrar en la sección Navegación. Ahí se encuentran las funciones relacionadas con preferencias de ruta y consumo.

En el apartado Opciones de ruta, aparece la función que permite priorizar trayectos con menor gasto de combustible. Cuando está activada, Google Maps calcula rutas más eficientes según desniveles, tipo de vía y tráfico.

Además, en “Tus vehículos” la aplicación permite seleccionar si el coche es de gasolina, diésel, híbrido o eléctrico, mejorando aún más la estimación del gasto. Esto ayuda a que la app recomiende la ruta óptima para ese motor concreto.

Al fijar un destino, además de la ruta rápida, aparecerá una alternativa marcada como más eficiente. A veces añade unos minutos, pero reduce el consumo previsto, algo especialmente útil en ciudad o en vías con mucho tráfico.