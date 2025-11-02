TODOS AL DETALLE
Google Maps se renueva en España: ¿para qué sirven sus nuevos botones?
La app Google Maps se ha convertido en imprescindible para millones de usuarios: desde planificar rutas, localizar servicios o consultar el tráfico en tiempo real. Consciente de su uso cotidiano, Google ha lanzado una actualización en España que incluye nuevos botones en la interfaz de la aplicación para hacerla más intuitiva y eficiente.
Uno de los cambios más destacados está en el botón de ubicación: pasa de la clásica flecha azul a un icono de brújula dentro de un cuadrado con bordes redondeados. Cuando el mapa no muestra tu posición exacta, el icono se transforma en un punto azul para indicar que estás desplazado respecto al mapa.
Además, el botón de “capas” se ha rediseñado: conserva su forma circular pero ahora incorpora un símbolo “+” para facilitar el acceso a opciones como vista satélite, transporte público o tráfico.
Estos cambios no solo buscan una estética renovada, sino también mejorar la experiencia del usuario: menos distracción, iconos más intuitivos y una navegación más fluida. La actualización está ya disponible para algunos usuarios de Android en España y llegará de forma progresiva a otros dispositivos.
En definitiva, Google Maps no solo sigue guiándonos en cada trayecto, sino que ahora lo hace con una interfaz más clara y adaptada al uso diario, facilitando aún más la movilidad inteligente.
