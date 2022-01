5 deportivos con cambio manual que aún puedes comprar

Más información Estos son 5 coches eléctricos baratos que deberías comprar en 2022

Los cambios que está experimentando la industria automovilística está provocando un efecto dominó que, en ciertas ocasiones, duele para el más puro amante del motor. Los coches eléctricos e híbridos se están encargando de matar a uno de los elementos que más sensaciones transmite en un coche, el cambio manual. Pero no sufras, ya que aún puedes hacerte con un vehículo nuevo con cambio manual gracias a estos 5 deportivos.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 2022: no es igual que el modelo anterior, es aún mejor | Mazda

Mazda siempre se ha caracterizado por ofrecer vehículos puros en sensaciones, independientemente del segmento al que recurriésemos. Esto se intensifica aún más en su deportivo por excelencia, el Mazda MX-5. Estamos hablando de un coche que es fiel a su esencia desde la primera generación, y eso es decir mucho.

Así, hoy en día es posible comprar no solo un Mazda MX-5 con cambio manual de seis relaciones -y tacto soberbio, por cierto- sino también con un motor atmosférico.

Ford Mustang

Ford Mustang Mach 1 | motor.atresmedia.com

Algo similar al MX-5 sucede con nuestro segundo deportivo, el Ford Mustang. Fue por allá en el 2015 cuando Ford tuvo la grandilocuente idea de traer a Europa -y al resto del mundo- a su icónico deportivo, el Mustang.

Después de haber sido galardonado en varias ocasiones como el deportivo más vendido del mundo, Ford sigue evolucionando a su niño mimado en el mercado. Así, hoy en día podemos tener a nuestra disposición a todo un V8 atmosférico con cambio manual.

Toyota GR86

Toyota GR86 | Toyota

Toyota está jugando muy bien sus cartas al ofrecer una mezca soberbia en su gama de modelos. Podemos optar por eléctricos, híbridos y deportivos puros y duros, tales como el Toyota GR86.

Y es que estamos hablando de la última incorporación deportiva de la firma nipona, la cual recoge el legado del GT86 y lo evoluciona. Así, nos topamos con un coche de nueva cuña con un motor atmosférico de más de 200 CV asociado a una caja manual de seis relaciones.

Porsche 718 Cayman

porsche-718-cayman-2016-03 | Centímetros Cúbicos

Aunque bien es cierto que aquí entramos en un terreno ya no tan apto para todos los bolsillos, no debemos olvidarnos del Porsche 718 Cayman. Y es que en dicho rango de precios y prestigio, las marcas suelen olvidarse de los cambios manuales, pero este no es el caso.

De hecho, Porsche nos permite equipar el cambio manual en diferentes versiones del 718 Cayman, desde la más básica hasta el incombustible GT4.

BMW Z4

BMW Z4 | BMW

Por último pero no por ello menos importante el BMW Z4. Podemos decir que estamos ante otro mito de la automoción que se remonta al BMW Z3, el encargado de instaurar dicha saga y de convertirla en una de las más idolatradas dentro del segmento de los deportivos descapotables.

Pese a que el tope de gama no se puede equipar con cambio manual, sí que podemos hacerlo en la versión de acceso, la cual recurre a un cuatro cilindros sobrealimentado por turbo.