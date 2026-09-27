300 CV en el nuevo GTI que también presumirá de etiqueta 0 y que, de nuevo, no viene de Volkswagen sino de Peugeot

Las siglas GTI vuelven a estar de moda, aunque ya no necesariamente acompañadas de un motor de gasolina. Peugeot las ha recuperado con el E-208 GTI y ahora todas las miradas apuntan hacia su hermano mayor. El siguiente movimiento de la marca francesa podría ser un Peugeot E-308 GTI completamente eléctrico, con etiqueta 0 y una potencia que rondaría los 300 CV.

De momento Peugeot no lo ha anunciado oficialmente, pero hay varias piezas dentro de Stellantis que permiten empezar a dibujar cómo sería este nuevo deportivo. Y una de las pistas más importantes no llega precisamente desde Peugeot, sino desde Opel.

Peugeot 308 | Peugeot

Stellantis ya tiene un compacto eléctrico de casi 300 CV

El nuevo Opel Astra GSE Line tendrá una versión eléctrica de altas prestaciones con 206 kW, equivalentes a 280 CV. Una cifra especialmente interesante porque Astra y Peugeot 308 comparten buena parte de su base técnica.

Esto significa que Stellantis ya dispone de los ingredientes necesarios para construir un Peugeot E-308 mucho más potente que el eléctrico convencional. Y Peugeot, además, ya ha demostrado que quiere mantener vivas las siglas GTI en la era eléctrica.

La prueba está en el Peugeot E-208 GTI, el primer GTI eléctrico de la marca francesa, que recuperó una denominación que llevaba varios años desaparecida.

Peugeot e-208 GTI | Peugeot

El E-208 GTI ya tiene 280 CV

Y aquí aparece precisamente el principal motivo para pensar que el futuro E-308 GTI debería dar un paso más. El pequeño E-208 GTI ya desarrolla alrededor de 280 CV, de manera que tendría poco sentido colocar por encima un 308 más grande y más caro con exactamente la misma potencia.

De ahí que las estimaciones apunten hacia una potencia próxima a los 300 CV, aprovechando una evolución del sistema eléctrico que Stellantis ya está utilizando en sus modelos deportivos.

El E-208 GTI no se limita, además, a añadir potencia. Peugeot ha trabajado también en suspensión, frenos y puesta a punto para convertirlo en un verdadero pequeño deportivo. En LaSexta Motor ya contamos cómo los compactos deportivos están recuperando protagonismo, incluidos varios eléctricos de altas prestaciones.

Peugeot 308 | Peugeot

300 CV y etiqueta 0

El salto del E-308 hacia los 300 CV tendría también cierto valor simbólico. El anterior Peugeot 308 GTI de gasolina llegó a desarrollar 270 CV con su motor 1.6 turbo, convirtiéndose en uno de los compactos deportivos más interesantes de su generación.

Su sucesor cambiaría por completo la receta: motor eléctrico, batería y etiqueta 0 de la DGT, pero manteniendo la intención de ofrecer unas prestaciones claramente superiores a las de un 308 convencional.

También partiría de una base que Peugeot ya comercializa. El actual Peugeot E-308 es la alternativa eléctrica del compacto francés, por lo que una variante GTI permitiría ampliar la gama por arriba sin necesidad de desarrollar un modelo completamente nuevo.

Peugeot e-308 | PEUGEOT

Peugeot quiere volver a hacerse fuerte con las siglas GTI

Durante décadas, hablar de GTI hacía pensar casi inmediatamente en Volkswagen. Pero Peugeot también tiene una historia muy importante ligada a estas siglas, especialmente gracias a coches como los 205 GTI, 309 GTI, 208 GTI o el propio 308 GTI.

Ahora la marca francesa parece dispuesta a recuperarlas para una nueva generación de deportivos. De hecho, Peugeot ya ha dejado abierta incluso la posibilidad de que en el futuro existan GTI híbridos que conserven un motor de gasolina, por lo que la estrategia podría no limitarse exclusivamente a los eléctricos.

Peugeot e-308 | Peugeot

El E-308 GTI todavía no está confirmado

Por ahora conviene mantener una cierta cautela. Peugeot no ha confirmado oficialmente un E-308 GTI de 300 CV, y por tanto tanto el modelo como su potencia definitiva siguen estando en el terreno de las posibilidades.

Lo que sí sabemos es que Stellantis ya tiene preparada una mecánica eléctrica de 280 CV para el Opel Astra, Peugeot ya utiliza una configuración de potencia similar en el E-208 GTI y el E-308 ofrece la base necesaria para desarrollar un compacto eléctrico deportivo.

Las piezas, por tanto, están encima de la mesa. Y si Peugeot decide juntarlas, podríamos encontrarnos con un nuevo GTI de alrededor de 300 CV, etiqueta 0 y unas siglas que hace no demasiado tiempo parecían condenadas a desaparecer.