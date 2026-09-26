Opel STX Concept: el familiar del futuro que anticipa el próximo diseño de la marca

Opel prepara un nuevo prototipo con el que quiere adelantar cómo serán sus futuros vehículos familiares. Se llama Opel Sports Tourer eXperimental Concept, aunque la marca ya ha simplificado su nombre a STX Concept, y tendrá su estreno mundial en el próximo Salón del Automóvil de París.

Más que anticipar un modelo concreto, el prototipo servirá para mostrar las líneas de diseño y algunas de las soluciones que Opel pretende trasladar a sus futuros coches de producción.

El nombre no es casual. Las siglas ST hacen referencia a los Sports Tourer que Opel utiliza desde hace años en sus carrocerías familiares, con el Astra Sports Tourer como principal representante actual.

El nuevo prototipo lleva esa denominación un paso más allá con una propuesta que, según Opel, busca combinar una carrocería familiar con una mayor atención a la aerodinámica. El objetivo es explorar cómo puede evolucionar este tipo de automóvil en un momento en el que los SUV dominan buena parte del mercado europeo.

El STX Concept también supondrá un anticipo del nuevo lenguaje de diseño de Opel. La marca todavía no ha revelado las especificaciones técnicas ni las dimensiones del prototipo, por lo que habrá que esperar a su presentación para conocer hasta qué punto sus soluciones pueden llegar a los futuros modelos de producción.

En 1953, la marca lanzó el Olympia Rekord Caravan, uno de los modelos que contribuyeron a popularizar las carrocerías familiares en Europa. Más de siete décadas después, el Astra Sports Tourer mantiene esa fórmula con una configuración orientada tanto al uso familiar como a las necesidades de carga, con hasta 1.634 litros de volumen.

El STX Concept se presentará en París acompañado por otras dos novedades de la marca. En el mismo escenario estarán el Opel GSE 27FE, el monoplaza con el que Opel competirá en la próxima temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E, y el Corsa GSE, la versión deportiva recientemente incorporada a la gama del utilitario.

Por ahora, Opel mantiene bajo reserva buena parte de los detalles del STX Concept. Su estreno en París permitirá comprobar si el prototipo se queda en un ejercicio de diseño o si, como apunta la propia marca, algunas de sus soluciones terminan llegando a los próximos familiares de producción.