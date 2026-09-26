El precio de los combustibles empuja con fuerza al coche compartido: más de 73.000 nuevos conductores desde marzo

El encarecimiento de los combustibles está haciendo que cada vez más conductores busquen fórmulas para reducir el coste de sus desplazamientos. Una de ellas es compartir coche.

Desde el pasado mes de marzo, más de 73.000 conductores se han incorporado por primera vez a BlaBlaCar en España, un 12% más que durante el mismo periodo del año anterior, según los datos de la propia plataforma.

La tendencia se ha mantenido durante el verano, cuando cerca de 27.000 nuevos conductores se sumaron al servicio y realizaron más de medio millón de viajes.

El aumento de usuarios también ha tenido su reflejo en la oferta: durante julio y agosto se publicaron un 14% más de viajes que un año antes. Navarra, Extremadura y Cantabria fueron las comunidades donde más creció el número de nuevos conductores.

La evolución, además, se ha acelerado en septiembre: durante las dos primeras semanas del mes, el número de altas fue un 15% superior al registrado en el mismo periodo de 2025.

El ahorro empieza a ser uno de los principales argumentos para dejar el coche compartido de forma puntual y convertirlo en una alternativa más habitual.

Durante este verano, los conductores que utilizaron la plataforma ahorraron conjuntamente más de 10 millones de euros, con una media de 57 euros por viaje de ida y vuelta.

Y muchos no se han quedado en una primera experiencia: el 66% de los nuevos conductores publicó al menos dos viajes y el 39% llegó a tres o más, porcentajes que aumentan respecto al año anterior.

Unos datos que apuntan a que, cuando llenar el depósito pesa más en el bolsillo, repartir el coste del trayecto gana atractivo.