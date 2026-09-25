ENFOQUE DIFERENTE
Ahorro de gasolina en apps: ¿Google Maps o Waze?
¡Ahorra dinero en combustible eligiendo la aplicación de navegación correcta según tus necesidades!
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Elegir entre Google Maps o Waze depende de las preferencias de cada conductor al iniciar un trayecto en carretera. Aunque Google compró Waze y comparten la tecnología de los mapas, cada aplicación mantiene un enfoque diferente para optimizar la conducción.
Waze destaca por su enorme comunidad de usuarios, que aporta avisos de accidentes y atascos en tiempo real. Esta actualización rápida propone rutas alternativas para evitar que te quedes parado tirando dinero en combustible o gastando la batería de tu eléctrico.
Por otro lado, Google Maps se centra en analizar el tipo de vehículo que conduces antes de iniciar el trayecto. Sabiendo que los coches eléctricos son más eficientes en ciudad y los de combustión en carretera, adapta el recorrido a tu motor. Además, muestra el icono de una hoja verde para señalar rutas que reducen el consumo, aunque impliquen más kilómetros o tiempo. Google Maps integra también la inteligencia artificial de Gemini para encontrar gasolineras o puntos de recarga fácilmente.
En resumen, si tu prioridad es reaccionar rápido ante cualquier incidente durante la marcha, debes decantarte por Waze. Pero si prefieres un estudio detallado de la ruta más eficiente antes de salir, Google Maps es la mejor alternativa. Analizar tu prioridad principal en cada viaje te ayudará a gastar menos energía y llegar de forma óptima a tu destino.
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