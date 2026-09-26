Liux BIG, el coche eléctrico ‘Made in Spain’ que llegará por menos de 18.000 euros

Liux llevará al Salón del Automóvil de París el BIG, un urbano eléctrico que se convertirá en el primer modelo comercial de la compañía española y que llegará al mercado durante el primer semestre del próximo año con un precio de partida inferior a 18.000 euros.

El modelo ha sido diseñado y desarrollado en España y también se fabricará en nuestro país, concretamente en la planta que la compañía tiene en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

El BIG pertenece a la categoría L7e y apuesta por reducir el peso para contener tanto el consumo como el tamaño de la batería.

Su monocasco está fabricado con biocomposites de fibra de lino, una solución con la que Liux asegura haber reducido un 40% el peso del chasis frente a una estructura de acero y un 60% su huella de CO₂.

Con la batería incluida, el vehículo tiene un peso de 648 kilos. Habrá dos capacidades de batería, de 15 y 20 kWh, con autonomías de hasta 215 y 270 kilómetros, respectivamente, según el ciclo WMTC. La potencia máxima será de 35 kW (47 CV).

La ligereza es también la clave para conseguir un consumo anunciado de 6,7 kWh/100 km. El Liux BIG incorpora un cargador de 3,3 kW y puede recuperar del 20 al 80% de la batería en menos de tres horas utilizando un enchufe doméstico convencional.

Tras su presentación en París, España, Francia e Italia serán los primeros mercados europeos donde se comercializará.

Producción en Guadalajara

El componente nacional no se limita al desarrollo del coche. Liux prevé fabricar el BIG en Azuqueca de Henares, con una capacidad estimada de 20.000 unidades anuales a partir de 2028.

La compañía lleva tres años trabajando en el proyecto y asegura que cerca de 7.500 personas ya se han registrado en su lista de espera antes del lanzamiento comercial.

Con el BIG, Liux busca hacerse un hueco en la movilidad urbana eléctrica con una fórmula que combina un tamaño contenido, bajo peso y una batería relativamente pequeña.

Su llegada al mercado español está prevista para los primeros meses de 2027 y tendrá además el atractivo de ser un eléctrico desarrollado y fabricado en España.