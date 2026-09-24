Honda ve avances con Aston Martin, pero Bakú será la piedra de toque de su evolución

Honda afronta el Gran Premio de Azerbaiyán con la sensación de que el trabajo junto a Aston Martin empieza a dar algunos frutos.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, destaca la combinación de características que presenta el trazado azerbaiyano.

Por un lado, cuenta con una de las zonas de aceleración a fondo más largas del calendario, lo que supone una exigencia importante para la unidad de potencia.

Por otro, el paso por el casco antiguo obliga a afrontar curvas lentas y estrechas, con los muros muy cerca, donde la entrega y la manejabilidad del motor adquieren especial importancia.

El circuito italiano permitió comprobar la evolución en un trazado de alta velocidad, mientras que Madring ofreció un escenario completamente diferente.

Sin embargo, los resultados de Aston Martin todavía no reflejan de forma clara ese progreso: Lance Stroll no terminó la carrera madrileña y Fernando Alonso tuvo que conformarse con la penúltima posición.

El objetivo para Bakú pasa ahora por seguir afinando la gestión de la energía y la puesta a punto del motor. "Pequeños pasos" que, según Orihara, deben acumularse carrera tras carrera para elevar el rendimiento de una asociación Honda-Aston Martin que afronta una temporada de transición antes del gran cambio de reglamento de 2026.