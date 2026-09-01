El truco del vinagre que cada vez utilizan más conductores para cuidar los limpiaparabrisas

El vinagre se ha convertido en uno de los productos caseros utilizados por algunos conductores para el mantenimiento del coche. Entre sus aplicaciones se encuentra el cuidado de las escobillas del limpiaparabrisas, aunque también puede emplearse para determinadas tareas de limpieza. Eso sí, su uso requiere tomar algunas precauciones.

Para aplicar este truco sobre las escobillas, primero hay que retirarlas del vehículo. Después, se vierte una pequeña cantidad de vinagre sobre un paño de microfibra y se frota con cuidado sobre las gomas. Una vez realizado este proceso, es necesario eliminar los restos de vinagre que hayan quedado.

Cuando las gomas estén completamente secas, llega el siguiente paso: aplicar una pequeña cantidad de vaselina y extenderla por el caucho. El objetivo es que el material pueda absorberla. Para ello, algunas recomendaciones apuntan a esperar un par de horas, mientras que otras aconsejan dejar que actúe durante toda la noche.

El vinagre también sirve para limpiar el coche

Las posibilidades de este producto no terminan en los limpiaparabrisas. El vinagre también puede utilizarse para limpiar los cristales del vehículo. Para ello, se mezcla con agua a partes iguales y se aplica mediante un paño de microfibra. Esta combinación permite eliminar manchas de agua, polvo y restos de insectos del parabrisas.

También puede utilizarse para combatir los malos olores del habitáculo. Basta con colocar durante unas horas un pequeño recipiente con vinagre en el interior. Después de ventilar el vehículo, el olor a vinagre desaparece, dejando una mayor sensación de frescura.

Otra de sus aplicaciones está relacionada con los pequeños restos de cal que pueden quedar en la carrocería después de lavar el coche o circular bajo la lluvia. Algunos conductores también recurren a este producto para limpiar piezas cromadas o elementos metálicos que han perdido brillo.

Cuidado al utilizarlo en las llantas

El vinagre también puede emplearse para limpiar las llantas, pero en este caso debe diluirse previamente con agua a partes iguales. Después de aplicarlo, las llantas deben aclararse con agua limpia y secarse con un paño.

Sin embargo, aquí es donde hay que extremar las precauciones. El vinagre contiene ácido acético y, aunque esté mezclado con agua, puede resultar agresivo para determinadas superficies. Por ello, antes de utilizarlo como limpiador es fundamental conocer el material de las llantas y comprobar si esta mezcla resulta adecuada para ellas.