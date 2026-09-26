El rarísimo MCA Centenaire, el primer superdeportivo de Mónaco, se ofrecerá en la subasta Zoute Concours de Broad Arrow de 2026

Hay supercoches que hicieron historia y otros que quedaron prácticamente fuera de los libros. El MCA Centenaire pertenece a este segundo grupo, aunque su ficha técnica y su historia de producción le sitúan entre los modelos más singulares de los años 90.

El primer ejemplar fabricado, un Centenaire de 1990, saldrá a subasta el próximo 9 de octubre en Knokke-Heist (Bélgica), dentro de la Broad Arrow Zoute Concours Auction, celebrada en el marco del Zoute Grand Prix Car Week.

MCA Centenaire | broadarrowauctions.com

Monte Carlo Automotive (MCA) fue fundada en 1985 por Fulvio-Maria Ballabio, expiloto de Fórmula 2 y CART, con la intención de crear un supercoche fabricado en Mónaco.

Para llevarlo adelante reunió a varios nombres procedentes de la industria y la competición italiana, entre ellos Carlo Chiti, antiguo ingeniero vinculado a Ferrari y Autodelta, Perluigi Corbari, exdirector deportivo de Alfa Romeo, el especialista en Fórmula 1 Marcel Zunnino y el expiloto y constructor Guglielmo Bellasi.

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El proyecto tenía además un elemento técnico poco habitual para la época: un chasis de fibra de carbono. MCA sostiene que fue el primer supercoche de carretera fabricado con este tipo de estructura y también el primer supercoche construido en Mónaco. Principado.

Un V12 de Lamborghini bajo la carrocería

La producción fue extremadamente limitada: solo cinco unidades entre 1990 y 1992. Todas recurrieron a motores V12 suministrados por Lamborghini, derivados del propulsor utilizado por el Countach 5000 QV. En el caso de este primer ejemplar, se trata del V12 de 5,2 litros, con 455 CV, asociado a una caja de cambios manual ZF de seis velocidades.

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La historia del Centenaire no terminó con las cinco unidades de calle. Dos ejemplares fueron posteriormente modificados para participar en pruebas destinadas a preparar su posible presencia en las 24 Horas de Le Mans. Durante esos ensayos, los coches llegaron a alcanzar, según la documentación de la época, alrededor de 354 km/h en la recta de Mulsanne.

El automóvil que ahora cambia de manos es especialmente relevante porque corresponde al primer chasis producido. Una carta de Matteo Ramello, representante de MCA, documenta que fue utilizado inicialmente para desarrollo, pruebas y presentaciones.

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Una vez finalizada esa etapa, el coche pasó a identificarse como EL0002 y permaneció aproximadamente una década en las instalaciones de Lamborghini en Sant'Agata Bolognese.

A comienzos de los años 2000 fue entregado al fundador de MCA, Fulvio Ballabio. En torno a 2007 recibió una nueva vida estética al ser pintado de azul y se exhibió en el salón Rétromobile junto al Lamborghini Pregunta, el prototipo basado en el Diablo que también fue objeto de una subasta de Broad Arrow en Zoute en 2025.

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El actual propietario adquirió el Centenaire en Francia en 2014. Dos años después se restauró su carrocería y recuperó el Ivory White original, mientras que el interior de cuero rojo se conservó. La combinación blanco-rojo no era casual: buscaba reproducir los colores del Principado de Mónaco.

Cinco unidades y una historia difícil de repetir

El coche se entrega con un amplio archivo documental que incluye correspondencia de MCA, fotografías de época tomadas en la fábrica de Lamborghini y durante su exposición en Rétromobile, documentación de prensa e incluso una copia del contrato entre Automobili Lamborghini y Fulvio Ballabio para el suministro de los motores.

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Con una estimación de precio para el Centenaire 1990 MCA de entre 900.000 € - 1.200.000 €, el resultado de la subasta permitirá comprobar cuánto está dispuesto a pagar actualmente el mercado de coleccionistas por una pieza tan poco conocida de la historia del automóvil europeo.